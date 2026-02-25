Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan a 54 personas de dos pateras cerca de Mallorca e Ibiza

Las autoridades llevaron a cabo la segunda operación de auxilio a las 2:30 de la madrugada del miércoles, cuando 30 personas de origen subsahariano fueron rescatadas de una embarcación localizada a 44 millas de la isla de Ibiza. Según informó la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares, la intervención involucró a la Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras, que actuaron desde el puesto principal de San José para atender a quienes se encontraban a bordo.

De acuerdo con lo publicado por la Delegación del Gobierno, el conjunto de los rescates realizados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles permitió asistir a un total de 54 personas procedentes de dos pateras que arribaron a las costas de Mallorca e Ibiza. Las operaciones de salvamento involucraron tanto a Salvamento Marítimo como a la Guardia Civil, quienes coordinaron acciones de socorro en aguas cercanas a ambas islas.

La primera embarcación fue detectada y auxiliada a las 22:19 del martes, con 24 personas a bordo, todas de origen subsahariano. El cayuco se hallaba a 15,5 millas al sureste de la costa mallorquina. Tal como detalló la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares, la asistencia en este caso contó con la participación de efectivos de los puestos de Felanitx, Santanyí y Campos, quienes colaboraron para poner a salvo a los ocupantes de la embarcación.

Distintas unidades de rescate naval y terrestre coordinaron la llegada y primera atención a los migrantes rescatados. Según consignó la Delegación del Gobierno, entre los auxiliados figuran menores de edad. Los equipos de Salvamento Marítimo centraron sus esfuerzos en garantizar la seguridad de las personas en ambas operaciones, bajo condiciones de navegación nocturna y recepción en puertos baleares.

El medio reportó que los dispositivos de rescate aplicaron los protocolos establecidos para la atención de personas migrantes en situaciones de llegada irregular por vía marítima. Personal sanitario realizó las primeras evaluaciones de salud a todos los rescatados tras su llegada a tierra, siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de incidentes.

La Delegación del Gobierno precisó que los grupos rescatados se encuentran bajo custodia de las autoridades, y se están llevando a cabo las gestiones correspondientes para determinar las circunstancias de la travesía, así como el destino inmediato de los migrantes, conforme a la normativa vigente. Salvamento Marítimo y Guardia Civil continuarán desplegando equipos en la zona para la vigilancia de posibles nuevas llegadas a las costas de las Islas Baleares.