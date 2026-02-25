Illa promete a ERC cumplir con el IRPF y Jové le pide presionar al PSOE para conseguirlo

Josep Maria Jové, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, señaló de forma directa la necesidad de que Salvador Illa redoble la presión sobre el PSOE con el objetivo de afrontar la cuestión de la recaudación del IRPF, una de las principales demandas de ERC en las actuales negociaciones presupuestarias catalanas. Según consignó el medio, Jové expresó que la responsabilidad recae completamente sobre Illa e instó al presidente a centrar sus esfuerzos en convencer a los socialistas, en vez de focalizar la presión sobre Esquerra Republicana. De acuerdo con las palabras de Jové, su formación se mantendrá en la mesa de diálogo para garantizar los recursos económicos de la comunidad autónoma, aunque insistió en que “la presión debe ir dirigida al PSOE, no a ERC”.

En la primera sesión de control en el Parlament tras su reincorporación, Salvador Illa reiteró su compromiso con todos los acuerdos de investidura alcanzados con ERC. El presidente de la Generalitat subrayó especialmente que cumplirá con la transferencia de la recaudación del IRPF a la Generalitat, punto clave que está frenando el avance en la negociación de los Presupuestos. Según publicó el medio, Illa afirmó: “Cumpliré con el IRPF, igual que he cumplido con la financiación, que es un hecho tangible, o al igual que he cumplido con la empresa Rodalies.cat”.

El tono del debate parlamentario refleja la tensión existente ante la falta de avances concretos en relación con la recaudación del IRPF. Josep Maria Jové subrayó que ERC considera que no existen garantías suficientes de cumplimiento respecto a este punto, motivo por el cual la formación republicana se ha negado, de momento, a negociar el proyecto de Presupuestos presentado por Illa. El medio informó que, pese a ello, Jové reiteró el enfoque constructivo de su partido, afirmando que continuarán participando en las conversaciones para asegurar los recursos necesarios para Cataluña, aludiendo de forma implícita a eventuales negociaciones sobre suplementos de crédito.

El presidente de la Generalitat argumentó que ya ha dado pasos significativos en distintas áreas, más allá del IRPF, para cumplir con los acuerdos asumidos. El medio detalló que durante su intervención, Illa aseguró que, en estos primeros dieciocho meses de legislatura, se ha avanzado o se ha cumplido el setenta y cinco por ciento de los compromisos firmados con ERC. Específicamente, mencionó avances como la presentación del modelo de financiación singular para Cataluña y el traspaso de la gestión de Rodalies a una empresa mixta formada por la Generalitat y Renfe.

En cuanto al proceso presupuestario, Illa anunció que este viernes el Consell Executiu recibirá el primer proyecto de Presupuestos de la legislatura. Tal como consignó la fuente, insistió en la necesidad de desbloquear la situación y abrir un nuevo ciclo de cuentas públicas en Cataluña. Illa tendió de nuevo la mano a ERC solicitando colaboración durante la tramitación parlamentaria y remarcó que la ciudadanía demanda tanto soluciones prácticas como responsabilidad de sus representantes.

Por su parte, Jové defendió la postura de previsibilidad de ERC frente a la falta de garantías en el asunto del IRPF. Según publicó el medio, el dirigente republicano enfatizó que su partido nunca se apartará de las negociaciones, dado que considera que son esenciales para dotar de recursos a Cataluña. Jové insistió en precisar el papel de Illa en las conversaciones, reiterando que debe ser el presidente de la Generalitat quien asuma la tarea de convencer al PSOE para que la recaudación del IRPF pase a manos de la Generalitat, en cumplimiento del compromiso de investidura.

La negociación de los nuevos Presupuestos catalanes queda así supeditada a la resolución de la cuestión fiscal, que se ha convertido en un elemento decisivo de las conversaciones entre el PSC y ERC. Según detalló el medio, ambas partes mantienen su disposición al diálogo, aunque sostienen diferencias claras en torno al cumplimiento de los puntos pactados anteriormente, especialmente en materia de recaudación tributaria.