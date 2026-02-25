Espana agencias

Illa promete a ERC cumplir con el IRPF y Jové le pide presionar al PSOE para conseguirlo

Salvador Illa reitera su compromiso con las demandas de ERC sobre recaudación tributaria, mientras Josep Maria Jové insiste en que la clave está en convencer al PSOE para avanzar en la negociación de los Presupuestos catalanes

Guardar

Josep Maria Jové, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, señaló de forma directa la necesidad de que Salvador Illa redoble la presión sobre el PSOE con el objetivo de afrontar la cuestión de la recaudación del IRPF, una de las principales demandas de ERC en las actuales negociaciones presupuestarias catalanas. Según consignó el medio, Jové expresó que la responsabilidad recae completamente sobre Illa e instó al presidente a centrar sus esfuerzos en convencer a los socialistas, en vez de focalizar la presión sobre Esquerra Republicana. De acuerdo con las palabras de Jové, su formación se mantendrá en la mesa de diálogo para garantizar los recursos económicos de la comunidad autónoma, aunque insistió en que “la presión debe ir dirigida al PSOE, no a ERC”.

En la primera sesión de control en el Parlament tras su reincorporación, Salvador Illa reiteró su compromiso con todos los acuerdos de investidura alcanzados con ERC. El presidente de la Generalitat subrayó especialmente que cumplirá con la transferencia de la recaudación del IRPF a la Generalitat, punto clave que está frenando el avance en la negociación de los Presupuestos. Según publicó el medio, Illa afirmó: “Cumpliré con el IRPF, igual que he cumplido con la financiación, que es un hecho tangible, o al igual que he cumplido con la empresa Rodalies.cat”.

El tono del debate parlamentario refleja la tensión existente ante la falta de avances concretos en relación con la recaudación del IRPF. Josep Maria Jové subrayó que ERC considera que no existen garantías suficientes de cumplimiento respecto a este punto, motivo por el cual la formación republicana se ha negado, de momento, a negociar el proyecto de Presupuestos presentado por Illa. El medio informó que, pese a ello, Jové reiteró el enfoque constructivo de su partido, afirmando que continuarán participando en las conversaciones para asegurar los recursos necesarios para Cataluña, aludiendo de forma implícita a eventuales negociaciones sobre suplementos de crédito.

El presidente de la Generalitat argumentó que ya ha dado pasos significativos en distintas áreas, más allá del IRPF, para cumplir con los acuerdos asumidos. El medio detalló que durante su intervención, Illa aseguró que, en estos primeros dieciocho meses de legislatura, se ha avanzado o se ha cumplido el setenta y cinco por ciento de los compromisos firmados con ERC. Específicamente, mencionó avances como la presentación del modelo de financiación singular para Cataluña y el traspaso de la gestión de Rodalies a una empresa mixta formada por la Generalitat y Renfe.

En cuanto al proceso presupuestario, Illa anunció que este viernes el Consell Executiu recibirá el primer proyecto de Presupuestos de la legislatura. Tal como consignó la fuente, insistió en la necesidad de desbloquear la situación y abrir un nuevo ciclo de cuentas públicas en Cataluña. Illa tendió de nuevo la mano a ERC solicitando colaboración durante la tramitación parlamentaria y remarcó que la ciudadanía demanda tanto soluciones prácticas como responsabilidad de sus representantes.

Por su parte, Jové defendió la postura de previsibilidad de ERC frente a la falta de garantías en el asunto del IRPF. Según publicó el medio, el dirigente republicano enfatizó que su partido nunca se apartará de las negociaciones, dado que considera que son esenciales para dotar de recursos a Cataluña. Jové insistió en precisar el papel de Illa en las conversaciones, reiterando que debe ser el presidente de la Generalitat quien asuma la tarea de convencer al PSOE para que la recaudación del IRPF pase a manos de la Generalitat, en cumplimiento del compromiso de investidura.

La negociación de los nuevos Presupuestos catalanes queda así supeditada a la resolución de la cuestión fiscal, que se ha convertido en un elemento decisivo de las conversaciones entre el PSC y ERC. Según detalló el medio, ambas partes mantienen su disposición al diálogo, aunque sostienen diferencias claras en torno al cumplimiento de los puntos pactados anteriormente, especialmente en materia de recaudación tributaria.

Temas Relacionados

IRPFSalvador IllaERCPSOEGeneralitat de CatalunyaJosep Maria JovéCatalunyaParlament de CatalunyaPresupuestosRodaliesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo pide desclasificar también los viajes en Falcon y Sánchez pregunta al PP por qué les molesta conocer papeles 23F

Mientras crecen las tensiones en el Congreso, el jefe de la oposición insta al presidente a revelar información sobre traslados oficiales, contratos y proyectos pendientes, mientras el líder del Ejecutivo responde interrogando sobre el acceso a documentos históricos del 23F

Feijóo pide desclasificar también los

Rufián dice que Bustinduy es "una de las mejores cabezas de la izquierda" y vería "maravilloso" que fuera candidato

Gabriel Rufián, representante de ERC, destaca la figura de Pablo Bustinduy al considerarlo un referente progresista y valora como un avance que lidere la futura alianza de Sumar en el Congreso, dejando claro su respeto por ese proceso

Rufián dice que Bustinduy es

Urtasun asegura que su Ministerio ya está devolviendo "obras de arte incautadas durante la guerra civil"

Urtasun asegura que su Ministerio

Morant acusa al PP de ser "cómplice de Mazón" por compartir la estrategia de "esconder su responsabilidad"

Morant acusa al PP de

Nogueras confirma el no de Junts al escudo social y culpa a Sánchez por permitir las "ocupaciones" en el derecho

Míriam Nogueras advirtió este miércoles en el Congreso que su formación rechazará la propuesta gubernamental, responsabilizando al Ejecutivo por vincular la protección a familias en riesgo de desahucio con polémicas sobre viviendas y acusando a Sánchez de incumplimientos con Cataluña

Nogueras confirma el no de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres menores detenidos por violar

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080