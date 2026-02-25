Espana agencias

Garamendi (CEOE) asegura que respeta la decisión de Díaz de no repetir como candidata en las elecciones generales

El dirigente empresarial expresó máxima consideración ante la resolución adoptada por la titular de Trabajo, quien, tras comunicar que no buscará otro mandato, ratifica su intención de permanecer en su cargo y continuar su labor institucional

El futuro de Yolanda Díaz se mantenía como una de las grandes incógnitas en la reorganización interna del espacio político Sumar, en el contexto de la coalición gubernamental. La decisión de Díaz de no presentarse nuevamente como candidata en las próximas elecciones generales despeja parte de esa incertidumbre y ha generado diversas reacciones en el ámbito político y empresarial. Según reportó el medio, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, manifestó respeto total hacia la posición asumida por la vicepresidenta segunda del Gobierno.

En declaraciones a los medios recogidas por la prensa, y realizadas en Las Palmas de Gran Canaria, Garamendi afirmó que considera la decisión de Díaz como un asunto estrictamente personal. "Es una decisión personal y yo siempre tengo un respeto profundo a las decisiones personales. Lo valoraré", señaló Garamendi, según publicó la fuente. El dirigente empresarial expresó así el reconocimiento institucional ante la elección de la ministra de Trabajo, quien comunicó su postura a través de una carta difundida esta semana.

Díaz, además de anunciar su renuncia a ser candidata en los próximos comicios generales previstos para 2027, ratificó explícitamente su compromiso de continuar en sus responsabilidades actuales al frente del Ministerio de Trabajo. En la misiva, sostuvo que seguirá impulsando su labor en el Gobierno, dejando claro que no abandonará el cargo de manera inmediata y que su decisión no implica una retirada de sus funciones institucionales, conforme documentó el medio.

El anuncio de Díaz tiene lugar en medio de un proceso de refundación de la alianza de partidos agrupados en torno a Sumar, coalición que representa al socio minoritario del Ejecutivo central. La evolución de esa plataforma política genera interés no solo por el papel de Díaz sino también por la reafirmación de unidad exhibida recientemente por otras organizaciones integrantes como Comuns, Izquierda Unida (IU) y Más Madrid. Estas formaciones reiteraron públicamente su compromiso con la estabilidad y el proyecto común con Sumar en un acto realizado el pasado sábado, encuentro en el que no participó la ministra de Trabajo.

En las anteriores elecciones generales, celebradas en 2023, Yolanda Díaz encabezó la candidatura de Sumar, obteniendo más de tres millones de votos. Ese resultado posicionó a la coalición como un actor central en la articulación de mayorías parlamentarias y el mantenimiento del Gobierno de coalición junto al Partido Socialista Obrero Español.

El medio detalló que la decisión de Díaz adquiere particular relevancia en el calendario político por el momento en que se produce, dado que las fuerzas a la izquierda del PSOE buscan renovar y consolidar su espacio de intervención en la legislatura. Las consultas internas y los debates estratégicos sobre alianzas y liderazgo en Sumar quedaban, hasta ahora, condicionados por la indefinición sobre el futuro personal y político de la actual ministra de Trabajo.

El anuncio y la posterior reacción de distintos actores, tanto del ámbito político como empresarial, refuerzan la percepción de que el centro de la política de coalición en España experimenta una etapa de ajustes y cambios de liderazgo. Según informó el medio, la ausencia de Yolanda Díaz en el reciente acto de reafirmación de Sumar convocó diversas interpretaciones dentro y fuera de la coalición, añadiendo interés sobre los próximos movimientos dentro del espacio.

En conclusión, la posición de Garamendi reflejada en medios evidencia la relevancia institucional del tema y la necesidad de preservar el respeto hacia las decisiones personales de los responsables públicos, mientras se desarrollan los debates internos en la izquierda alternativa y se perfila el rumbo de Sumar en futuras citas electorales. La decisión de Díaz y su continuidad en el Gobierno como titular de Trabajo siguen, por tanto, marcando el ritmo de los acontecimientos en el panorama político nacional.

