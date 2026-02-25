Feijóo pide desclasificar los viajes en Falcon y Sánchez pregunta al PP por qué le molesta conocer los papeles 23F

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, celebrada pocas horas antes de que el Ejecutivo publique los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteó una serie de demandas al líder del Gobierno central, Pedro Sánchez. Según detalló el medio Europa Press, Feijóo no solo puso el foco sobre la inminente desclasificación de los papeles del 23F, sino que exigió una mayor apertura oficial respecto a otros expedientes relacionados con la actual gestión gubernamental.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el jefe de la oposición exigió al presidente Sánchez que revele información sobre sus desplazamientos oficiales en avión Falcon, así como que se hagan públicos los fundamentos detrás del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril del año anterior. Además, Feijóo solicitó que se esclarezcan contratos bajo sospecha de supuestas comisiones ilícitas y que salgan a la luz todos los documentos vinculados al denominado ‘Delcygate’. El líder popular también instó a que se informe sobre las viviendas sociales cuyas cifras oficiales —184.000 según datos gubernamentales— cuestionó por falta de comprobación pública.

En el curso del debate, Feijóo acusó al Ejecutivo de apostar selectivamente por la transparencia y desafió a Sánchez a extender esa política a otros ámbitos como los procesos de regularización de migrantes en situación administrativa irregular. Según consignó Europa Press, el líder del PP afirmó que la desclasificación de ciertos informes policiales permitiría conocer los detalles del proceso extraordinario mediante el cual, en su opinión, podrían regularizarse hasta un millón de personas. A esto sumó exigencias para conocer quién tomó la decisión de mover los materiales ferroviarios en las vías de Adamuz tras el accidente registrado el 18 de enero y reclamó detalles sobre los viajes oficiales a República Dominicana, así como los de anteriores cargos a Venezuela.

Europa Press reportó que, durante su intervención, Feijóo acusó al presidente Sánchez de falta de coherencia al presumir de transparencia y lucha contra la corrupción, mientras el PP sostiene que existen numerosos casos sin aclarar bajo su gestión. Entre otras cosas, el líder de la oposición reprochó al Gobierno su manejo político en materia de memoria histórica e insinuó que el Ejecutivo busca apropiarse del relato sobre el papel desempeñado frente al golpe de Estado del 23F. “Si sigue usted así nos intentará convencer de que el 23F lo paró usted”, ironizó Feijóo en el pleno del Congreso, según reprodujo Europa Press.

El dirigente popular también criticó distintos aspectos de la gestión socialista, mencionando desde el número de jóvenes incorporados al mercado laboral hasta la política de vivienda, seguridad, feminismo y gestión de transportes. Además, manifestó que, en caso de llegar a La Moncloa, se comprometerá a publicar de forma rápida la información y los expedientes correspondientes a la etapa de Sánchez como presidente del Gobierno, asegurando que “no habrá que esperar ni 45 días” para dar cuenta de esas acciones. Feijóo cerró sus intervenciones advirtiendo que, según su visión, el actual Ejecutivo está dejando a España en una situación de inestabilidad y deterioro institucional.

En respuesta, Pedro Sánchez reprochó la actitud del PP frente a la desclasificación de los papeles del 23F, cuestionando ante la bancada popular por qué les incomodaba la inminente publicación de esos archivos oficiales. Sánchez interpeló directamente a la oposición preguntando: “¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23?”. El medio Europa Press relató que el presidente del Gobierno aprovechó ese espacio para señalar contradicciones en el discurso de Feijóo y pedir explicaciones por diferentes asuntos que afectan a dirigentes regionales y locales del PP, como la gestión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y las denuncias sobre la alcaldía de Móstoles.

Sánchez amplió sus críticas hacia los conservadores apuntando a conflictos internos, a la gestión educativa en la Comunidad de Madrid y a las relaciones con empresas privadas en sectores clave como la sanidad. El presidente también ironizó sobre la manera en que Feijóo prepara sus intervenciones parlamentarias, sugiriendo que recita un discurso basado en “mentiras, bulos e infamias”, según las palabras que recogió Europa Press.

Durante el turno de Gobierno, Sánchez defendió los logros económicos y sociales de su gestión, asegurando que España, en 2025, habría superado en creación de empleo a Estados Unidos, con el “triple de empleos” según sus cifras. También sostuvo que desde el inicio de su mandato se incrementó en un 25% la tasa de empleo juvenil y que su Gobierno apostó por el aumento del salario mínimo interprofesional y de las pensiones. Finalmente, invitó a Alberto Núñez Feijóo a trasladar a la patronal el mensaje de que negocie aumentos salariales con los sindicatos para los trabajadores, petición que hizo pública en el Congreso, según informó Europa Press.

El intercambio entre los dos principales líderes políticos se enmarca en una sesión parlamentaria que antecede al anuncio oficial de la difusión de los archivos sobre el 23F, decisión que está prevista para el mismo día y que, según los términos expresados por ambas formaciones, continúa alimentando el enfrentamiento político en torno a la transparencia, la memoria histórica y la gestión del Gobierno.