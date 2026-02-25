Espana agencias

Feijóo pide desclasificar los viajes en Falcon y Sánchez pregunta al PP por qué le molesta conocer los papeles 23F

En la sesión de control del Congreso, Alberto Núñez Feijóo exigió al Ejecutivo mayor acceso a expedientes oficiales, mientras Pedro Sánchez replicó cuestionando la actitud del Partido Popular ante la inminente publicación de archivos del golpe del 23F

Guardar

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, celebrada pocas horas antes de que el Ejecutivo publique los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteó una serie de demandas al líder del Gobierno central, Pedro Sánchez. Según detalló el medio Europa Press, Feijóo no solo puso el foco sobre la inminente desclasificación de los papeles del 23F, sino que exigió una mayor apertura oficial respecto a otros expedientes relacionados con la actual gestión gubernamental.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el jefe de la oposición exigió al presidente Sánchez que revele información sobre sus desplazamientos oficiales en avión Falcon, así como que se hagan públicos los fundamentos detrás del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril del año anterior. Además, Feijóo solicitó que se esclarezcan contratos bajo sospecha de supuestas comisiones ilícitas y que salgan a la luz todos los documentos vinculados al denominado ‘Delcygate’. El líder popular también instó a que se informe sobre las viviendas sociales cuyas cifras oficiales —184.000 según datos gubernamentales— cuestionó por falta de comprobación pública.

En el curso del debate, Feijóo acusó al Ejecutivo de apostar selectivamente por la transparencia y desafió a Sánchez a extender esa política a otros ámbitos como los procesos de regularización de migrantes en situación administrativa irregular. Según consignó Europa Press, el líder del PP afirmó que la desclasificación de ciertos informes policiales permitiría conocer los detalles del proceso extraordinario mediante el cual, en su opinión, podrían regularizarse hasta un millón de personas. A esto sumó exigencias para conocer quién tomó la decisión de mover los materiales ferroviarios en las vías de Adamuz tras el accidente registrado el 18 de enero y reclamó detalles sobre los viajes oficiales a República Dominicana, así como los de anteriores cargos a Venezuela.

Europa Press reportó que, durante su intervención, Feijóo acusó al presidente Sánchez de falta de coherencia al presumir de transparencia y lucha contra la corrupción, mientras el PP sostiene que existen numerosos casos sin aclarar bajo su gestión. Entre otras cosas, el líder de la oposición reprochó al Gobierno su manejo político en materia de memoria histórica e insinuó que el Ejecutivo busca apropiarse del relato sobre el papel desempeñado frente al golpe de Estado del 23F. “Si sigue usted así nos intentará convencer de que el 23F lo paró usted”, ironizó Feijóo en el pleno del Congreso, según reprodujo Europa Press.

El dirigente popular también criticó distintos aspectos de la gestión socialista, mencionando desde el número de jóvenes incorporados al mercado laboral hasta la política de vivienda, seguridad, feminismo y gestión de transportes. Además, manifestó que, en caso de llegar a La Moncloa, se comprometerá a publicar de forma rápida la información y los expedientes correspondientes a la etapa de Sánchez como presidente del Gobierno, asegurando que “no habrá que esperar ni 45 días” para dar cuenta de esas acciones. Feijóo cerró sus intervenciones advirtiendo que, según su visión, el actual Ejecutivo está dejando a España en una situación de inestabilidad y deterioro institucional.

En respuesta, Pedro Sánchez reprochó la actitud del PP frente a la desclasificación de los papeles del 23F, cuestionando ante la bancada popular por qué les incomodaba la inminente publicación de esos archivos oficiales. Sánchez interpeló directamente a la oposición preguntando: “¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23?”. El medio Europa Press relató que el presidente del Gobierno aprovechó ese espacio para señalar contradicciones en el discurso de Feijóo y pedir explicaciones por diferentes asuntos que afectan a dirigentes regionales y locales del PP, como la gestión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y las denuncias sobre la alcaldía de Móstoles.

Sánchez amplió sus críticas hacia los conservadores apuntando a conflictos internos, a la gestión educativa en la Comunidad de Madrid y a las relaciones con empresas privadas en sectores clave como la sanidad. El presidente también ironizó sobre la manera en que Feijóo prepara sus intervenciones parlamentarias, sugiriendo que recita un discurso basado en “mentiras, bulos e infamias”, según las palabras que recogió Europa Press.

Durante el turno de Gobierno, Sánchez defendió los logros económicos y sociales de su gestión, asegurando que España, en 2025, habría superado en creación de empleo a Estados Unidos, con el “triple de empleos” según sus cifras. También sostuvo que desde el inicio de su mandato se incrementó en un 25% la tasa de empleo juvenil y que su Gobierno apostó por el aumento del salario mínimo interprofesional y de las pensiones. Finalmente, invitó a Alberto Núñez Feijóo a trasladar a la patronal el mensaje de que negocie aumentos salariales con los sindicatos para los trabajadores, petición que hizo pública en el Congreso, según informó Europa Press.

El intercambio entre los dos principales líderes políticos se enmarca en una sesión parlamentaria que antecede al anuncio oficial de la difusión de los archivos sobre el 23F, decisión que está prevista para el mismo día y que, según los términos expresados por ambas formaciones, continúa alimentando el enfrentamiento político en torno a la transparencia, la memoria histórica y la gestión del Gobierno.

Temas Relacionados

Desclasificación de documentosAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezPartido PopularCongreso de los DiputadosEspañaMoncloaTransparenciaCorrupciónMigraciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

López Miras tilda de "paletismo xenofóbico" las declaraciones de ERC sobre Murcia donde insinuaba que no tenían ambición

López Miras tilda de "paletismo

Sánchez anima a reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

Sánchez anima a reformar este

Urtasun asegura que su Ministerio ya está devolviendo "obras de arte incautadas durante la guerra civil"

El responsable de Cultura destaca que están siendo restituidas numerosas piezas confiscadas hace casi un siglo, subrayando la necesidad de avanzar en transparencia y memoria, además de reclamar reformas legales para abrir acceso a archivos oficiales y esclarecer episodios históricos

Urtasun asegura que su Ministerio

Montero niega que se reuniera con Zapatero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra ante las acusaciones del PP

Montero niega que se reuniera

Morant acusa al PP de ser "cómplice de Mazón" por compartir la estrategia de "esconder su responsabilidad"

La titular de Innovación y Universidades señala a la formación opositora nacional y regional por respaldar, según afirma, la falta de transparencia del expresidente y por proteger cargos implicados en decisiones cuestionadas ante la petición judicial de imputaciones en el caso DANA

Morant acusa al PP de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres menores detenidos por violar

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080