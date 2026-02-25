El PP dice que Díaz no será candidata porque "sabe que no la quieren ni los suyos": "Su abdicación es forzosa"

Tras comunicar su decisión por medio de una carta, Yolanda Díaz expuso que continuarían sus funciones como ministra de Trabajo, aunque renuncia a postularse como candidata de la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales, en lo que definió como “un paso muy meditado”. Según consignó el medio Europa Press, el Partido Popular (PP) interpreta este anuncio no como una determinación personal, sino como consecuencia de presiones internas y la pérdida de respaldo dentro de su entorno político.

El PP manifestó el miércoles que la vicepresidenta segunda “no repite como candidata porque sabe que no la quieren ni los suyos” y que su renuncia resulta “forzosa”, atribuyendo la decisión al hecho de que la habrían apartado quienes la respaldaron previamente. De acuerdo con Europa Press, fuentes de la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo consideraron que Díaz “se adelanta a una realidad” porque su salida sería resultado del rechazo que le mostrarían en las urnas tanto a ella como al presidente Pedro Sánchez.

El comunicado difundido por el PP, tal como recogió Europa Press, estableció que Díaz “no renuncia voluntariamente, sino porque sabe que no la quieren ni sus propios compañeros”. Añadió que “su abdicación es forzosa y no obedece a ningún otro motivo que el haber asumido que la iban a laminar”. El partido aseguró que lo único que decide Díaz es “el cuándo comunicarlo” y no la decisión de irse.

En relación al futuro político inmediato de Yolanda Díaz, el PP estimó que ella buscaría mantener su acta de diputada en el Congreso, reflejando que “los días de Yolanda Díaz de vivir de la política ni acaban hoy ni acabarán cuando termine la Legislatura”. Según publicó Europa Press, el PP sumó que “del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno”. Esta afirmación estuvo acompañada de un mensaje dirigido a la opinión pública: “Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz”.

El PP recurrió al concepto estadounidense de “pato cojo” para referirse a responsables públicos que están próximos a dejar el cargo, y sostuvo que la supuesta precariedad política de Díaz “no está causada por la existencia de una fecha de caducidad, sino por la ausencia de influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de apoyos dentro de la izquierda que antes representaba”. Conforme a lo informado por Europa Press, el PP remarcó que la situación de Díaz no tiene que ver con plazos, sino con una pérdida de poder y afinidad en su propio espacio político.

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, también participó en las valoraciones posteriores. Según detalló Europa Press, el dirigente opinó que “ya no la quieren ni los suyos” y que la decisión de Díaz no es reciente, sino que “lo sabe desde hace muchos meses”. Añadió que la vicepresidenta solo oficializó el anuncio porque “debe de encajarle en su agenda”. En un vídeo difundido por el partido, De los Santos afirmó que “si algo quiere Yolanda Díaz es a Yolanda Díaz”. Hizo referencia además a la trayectoria de Díaz, argumentando que entró en política para lograr beneficios personales y que, como vicepresidenta, ya no cuenta con apoyos ni capacidades de influencia.

En la misma línea, De los Santos declaró, tal como publicó Europa Press, que Díaz asume públicamente que no aspirará a la Presidencia “en un contexto donde su partido está en crisis y tras la ausencia de representación en Galicia, además del abandono de Marta Lois, su portavoz parlamentaria”. Mencionó que las encuestas reflejan una presencia cada vez más limitada de Díaz en distintos territorios, opinión que refuerza la idea de que “da un paso atrás antes de que los suyos la laminen” y con el propósito de encontrar un nuevo espacio para continuar en la escena política mientras dure la legislatura.

Miguel Tellado, secretario general del PP, también se pronunció durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, antes de que se conociera la decisión oficial de Díaz. Según informó Europa Press, Tellado dirigió unas palabras a la vicepresidenta: “No se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado a despedida”. Esta intervención se dio en el contexto de la incertidumbre previa al anuncio.

El PP señaló que con esta decisión, Díaz intenta anticiparse a una situación inminente y sostuvo que en las próximas elecciones generales “los españoles le van a quitar la vicepresidencia tanto a ella como a su compañero Pedro Sánchez”. Europa Press informó que la misma formación política reiteró su interpretación de que la salida de Díaz constituye una retirada forzada más que una decisión voluntaria, centrando como principal motivo la falta de apoyos y la erosión de su capital político.