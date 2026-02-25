Albiach (Comuns) agradece a Yolanda Díaz los "avances en derechos" para la clase trabajadora

La decisión de Yolanda Díaz de no presentarse nuevamente como candidata a las elecciones generales ha generado reacciones en diversos sectores políticos. Una de las voces destacadas surgió desde el Parlament de Cataluña, donde la presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, emitió un mensaje público en el que valoró los logros sociales impulsados por Díaz desde el Ministerio de Trabajo. Según consignó Europa Press, Albiach recurrió a la red social X para dirigirse a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, agradeciéndole por “todos los avances en derechos que has conseguido y conseguirás para la clase trabajadora de este país. ¡Compañera, seguimos!”.

Díaz, quien lideró a la formación Sumar en los comicios generales de 2023, anunció este martes que no optará por encabezar la candidatura en las próximas elecciones. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, este anuncio marca un cambio relevante para el bloque progresista y para quienes han seguido de cerca tanto las políticas laborales impulsadas durante su mandato como su recorrido al frente de Sumar. En ese contexto, la manifestación de apoyo de Albiach pone de relieve la valoración que distintos miembros de la coalición y del ámbito político han dado a la gestión de Díaz.

La muestra pública de reconocimiento por parte de la líder de los Comuns enfatiza los “avances en derechos” logrados durante la etapa de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. A lo largo de su gestión, Díaz fue responsable de negociar con sindicatos y patronales, así como de gestionar reformas laborales que contaron con apoyo parlamentario e institucional. El mensaje de Albiach, recogido por Europa Press, subraya la importancia que estos cambios han tenido para la clase trabajadora y proyecta el compromiso de continuar trabajando por más derechos en ese ámbito.

El contexto en el que Díaz realiza el anuncio de su retiro como candidata muestra una fase de redefinición dentro de la plataforma Sumar. Como detalló Europa Press, su liderazgo al frente de la coalición en 2023 resultó clave en las negociaciones para la formación de mayorías parlamentarias en el Congreso, así como en la articulación de distintas fuerzas situadas a la izquierda del Partido Socialista.

El texto del mensaje publicado por Albiach en X resalta no únicamente los logros alcanzados, sino también una actitud de continuidad y acompañamiento a proyectos futuros relacionados con el ámbito de los derechos laborales. La interacción pública entre ambas dirigentes refuerza la presencia de temas sociales y laborales en la agenda de los partidos que forman parte del espacio progresista, según refleja la cobertura de Europa Press.

Al cierre del anuncio de Yolanda Díaz, diversas figuras políticas manifestaron en redes sociales y declaraciones su valoración positiva respecto a su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. La decisión de Díaz de no competir nuevamente por la candidatura nacional abre interrogantes sobre el futuro de la formación Sumar y la reconfiguración del espacio de la izquierda. Albiach, como representante de los Comuns en el Parlament catalán, instó a seguir adelante en la lucha por la ampliación de los derechos laborales, mostrando así la continuidad de la agenda social que caracterizó la labor de Díaz, según documentó Europa Press.