Maillo pide "respeto" por las víctimas de Adamuz y "dejar trabajar a la jueza" para "llegar a la verdad"

En el contexto de la polémica surgida tras la retirada de materiales de las vías tras el accidente ferroviario de Adamuz, el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, expresó la necesidad de mantener la confianza en el proceso judicial. Durante un encuentro ciudadano en Huelva, Maíllo subrayó que, para esclarecer las circunstancias del siniestro en el que fallecieron 46 personas —muchas de ellas originarias de la provincia onubense— y resultaron heridas más de 120, es fundamental respetar tanto el dolor de las víctimas como las actuaciones de la jueza encargada del caso. Según informó el medio, Maíllo destacó que la instrucción judicial apenas ha comenzado y pidió que se permita a la magistrada de Montoro llevar a cabo su labor sin interferencias innecesarias.

Tal como publicó la plataforma informativa, Maíllo insistió en que todas las actuaciones deben ceñirse estrictamente a las directrices establecidas por la jueza y reafirmó que “lo que se tiene que hacer es obedecer las instrucciones que hace la jueza para conseguir un objetivo, que es saber la verdad de las causas que provocaron el accidente”. El candidato sostuvo que la prioridad debe ser alcanzar un conocimiento transparente de los hechos y reiteró que las familias merecen un respeto profundo, así como claridad en el proceso de investigación.

El medio consignó que, en respuesta a preguntas sobre las peticiones de explicaciones dirigidas al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, por parte de figuras del Partido Popular y Vox, Maíllo fue enfático al señalar que la existencia de dudas infundadas o tergiversaciones en el debate representan, a su juicio, una falta de respeto hacia las víctimas y sus familiares. En este sentido, el candidato declaró: “Si PP y Vox van a sembrar dudas y van a enmierdar el debate, demuestran sobre todo que tiene una falta de respeto a las familias víctimas de los accidentes”.

Según detalló la fuente, Maíllo remarcó la necesidad de mantener la cautela y solicitó a los grupos parlamentarios evitar discursos que puedan distorsionar o enturbiar el avance de la investigación. El aspirante de Por Andalucía insistió en que la prudencia debe prevalecer sobre otros intereses y pidió a los actores políticos apartarse de ataques que, según su postura, “oscurecen la necesidad de sacar una verdad que será la verdad de lo que instruya la propia jueza de Montoro”.

De acuerdo con lo consignado por los medios presentes, Maíllo pidió que se valore el respeto como principio central en torno al proceso judicial, destacando que las “46 víctimas mortales del accidente merecen ese respeto”, así como el derecho de las familias a recibir respuestas fundadas en los hechos y no en interpretaciones partidarias.

En el marco del inicio de la instrucción judicial, las declaraciones del candidato de Por Andalucía se suman a los diversos llamados a la responsabilidad y la moderación en el debate público, con el objetivo de garantizar que se esclarezcan las causas y eventuales responsabilidades del accidente sin presiones externas sobre la labor del sistema judicial. Las intervenciones públicas tras el siniestro han puesto de manifiesto un clima de tensión en el ámbito político, especialmente ante las peticiones de comparecencia dirigidas a altos cargos de la infraestructura ferroviaria.

Según publicaron los medios, Maíllo recalcó que cualquier intento por desviar el debate mediante la introducción de acusaciones no fundamentadas o el “oscurecimiento” del proceso no solo perjudica la búsqueda de justicia, sino que también puede agravar el dolor de quienes han sufrido pérdidas o lesiones a raíz de la tragedia ferroviaria. El candidato concluyó que, para honrar a las víctimas y acompañar a sus familias, resulta imprescindible preservar la independencia y el correcto desarrollo de la investigación impulsada por la justicia de Montoro.