Argentinos Juniors recibe a Barcelona con la ventaja de la ida en Guayaquil

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- Argentinos Juniors recibirá este miércoles a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, en el encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Luego de haber ganado por 0-1 en Guayaquil, con el tanto de Diego Porcel, el equipo argentino llega con ventaja para avanzar a la Fase 3, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí (ganó 1-0 el equipo boliviano).

El ‘Bicho’ llega descansado a este duelo ya que el fin de semana no tuvo actividad por el Torneo Apertura, al postergarse su encuentro ante Lanus, que este jueves disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en Río de Janeiro.

Para este partido Nicolás Diez tendrá dos bajas: Tomás Molina, lesionado, y Francisco Álvarez, expulsado en Ecuador, que serían reemplazados por Román Riquelme, Leandro Fernández o Diego Porcel.

“Nos preparamos para ganar y jugar en cualquier cancha. El equipo mostró carácter, personalidad y juego de visitante en Guayaquil y ahora debemos ratificarlo en casa y ante nuestra gente”, señaló Nicolás Diez en conferencia de prensa tras la ida.

Por otro lado, Barcelona de Ecuador está obligado a ganar en la casa de Argentinos Juniors, dar el golpe y clasificar a la próxima ronda. El último fin de semana debutó en la Serie A de Ecuador con un triunfo 1-0 ante Técnico Universitario, con un gol de Darío Benedetto, que volvió a marcar luego de dos años y 16 días.

En el partido de la liga ecuatoriana ante Técnico Universitario, Farías dio descanso a los defensas Byron Castillo, Luca Sosa y Jonathan Perlaza; a los centrocampistas Jhonny Quiñónez y Tomás Martínez; y al atacante Darío Benedetto, que ingresó en los últimos 30 minutos del encuentro, con miras a esta cita internacional.

“Este será un partido decisivo del cual queremos salir airoso. Tenemos el deseo y las ganas de triunfar. Sabemos que son partidos cerrados. Un gol nos mete en la disputa de la clasificación. Estamos muy ilusionados y con mucha fe", señaló César Farías en la previa.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel. Entrenador: Nicolás Diez.

Barcelona de Guayaquil: José Contreras; Byron Castillo, Javier Báez, Luca Sosa, Jonathan Perlaza; Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas; Héctor Villalba, Milton Celiz, Darío Benedetto. Entrenador: César Farías.

Estadio: Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, Buenos Aires.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Hora de Inicio: 21.30 horas (00:30+1 GMT). EFE