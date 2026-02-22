Espana agencias

El Observatorio de la Vida Militar lleva al Congreso un informe que constata el déficit "crónico" de militares en España

Falta de motivación para progresar profesionalmente, salarios bajos y problemas por movilidad están afectando la captación de nuevos efectivos, mientras la tasa de aspirantes cae y aumentan las denuncias internas por acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas

La progresiva ampliación de medios y sistemas de armas dentro de las Fuerzas Armadas en España no ha implicado un aumento equivalente en el número ni en la capacitación del personal militar. De acuerdo con el Observatorio de la Vida Militar, organismo vinculado a las Cortes Generales y encargado de analizar la situación del personal castrense, esta falta de sincronización en el crecimiento de recursos materiales y humanos contribuye al actual déficit “crónico” de militares en servicio activo, una realidad que será expuesta en detalle ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Tal como publicó el Observatorio de la Vida Militar, a comienzos de 2025 se contabilizaban 116.739 militares en servicio activo, apenas 329 más que un año antes. Sin embargo, estos datos se mantienen lejos del rango fijado por la Ley de la Carrera Militar, que establece entre 130.000 y 140.000 el máximo de personal profesional, incluido un tope de 50.000 cuadros de mando. Según el informe que el Observatorio presentará ante el Congreso, el déficit se sitúa entre 13.000 y 23.000 efectivos dependiendo de la referencia utilizada, resultado de una tendencia de descenso que se arrastra desde 2010 y que ha supuesto, hasta 2025, una pérdida de 13.300 militares profesionales.

El informe, al que ha tenido acceso el medio que publica esta información, alerta sobre el enfoque priorizado en la modernización técnica y la falta de políticas paralelas orientadas a reforzar el número y la preparación de quienes operan esos recursos. Además, el Observatorio señala que los avances en medidas de conciliación laboral y familiar no han ido acompañados de un crecimiento suficiente en las plantillas, lo que, en su visión, mantiene la situación estructural de déficit.

La distribución del personal militar activo muestra una composición donde los cuadros de mando (oficiales generales, oficiales y suboficiales) representaban un 34,83% del total, sumando 40.656 personas, lo que constituye un ligero aumento de 51 cuadros frente a 2023. El resto, integrado por tropa y marinería, suma 76.083 efectivos, alcanzando un 65,17%. El reparto varía según los ejércitos: en Tierra, el 29,29% son mandos y el 70,71% tropa; en la Armada, los cuadros de mando ascienden al 35,23%; y en el Ejército del Aire y del Espacio, al 44,87%, siendo el resto tropa y marinería. El año 2024 cerró con una subida de 119 mujeres militares respecto al ejercicio anterior, estableciendo la proporción femenina en un 13,1%, un valor superior al 12,73% que es la media entre los países de la OTAN, según reportó el Observatorio.

El análisis del Observatorio también enfatiza el descenso progresivo de la ratio de solicitudes por plaza ofrecida en la convocatoria de acceso, pese al incremento nominal de vacantes. Para 2024, el aumento fue del 18%, al pasar de 6.826 a 8.062 puestos ofertados. El número de solicitudes también creció, de 29.638 a 33.777, aunque el ritmo de aumento no resultó proporcional: la relación de solicitantes por plaza bajó de 4,30 en 2023 a 4,20 en 2024, una cifra que representa menos de la mitad respecto a la registrada en 2022, donde la oferta fue excepcionalmente baja (4.300 plazas) y la ratio alcanzó 8,60.

En años previos, como 2013, casi 28 aspirantes competían por cada vacante, una realidad muy distinta al escenario actual, en el que la capacidad de selección y el atractivo del oficio se han visto menguados, detalla el Observatorio. Para el órgano, esta tendencia preocupante afecta tanto al volumen de aspirantes como a la calidad de los perfiles que pueden elegirse.

Respecto al acceso a las escalas de oficiales, la situación sigue el mismo patrón descendente. El informe mostró que en 2024 hubo una reducción del 8,5% en las solicitudes para acceder directamente a los cuerpos y escalas de oficiales, con 2.993 interesados frente a 3.269 el año anterior; la ratio de solicitantes por plaza descendió de 4,59 a 3,55 en ese periodo. Solo tres años antes, en 2021, la relación era de 6,25. Según detalló el Observatorio de la Vida Militar, este descenso requiere un análisis urgente para comprender las causas de “ese cada vez más escaso interés”.

Entre las causas identificadas, el Observatorio resalta la diferencia en las retribuciones del personal militar respecto al resto de empleados públicos, especialmente en comparación con miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El informe expone que la pérdida de poder adquisitivo de los militares no ha seguido la evolución del IPC ni el incremento salarial que sí se ha aplicado al resto del sector público, generando una desventaja económica. Además, los frecuentes cambios de destino vinculados a la movilidad del personal suponen, en diversos casos, un aumento del coste de vida en el nuevo entorno sin compensación suficiente. Todo ello, sumado a la escasa diferencia retributiva por ascenso y a los contratiempos derivados de los traslados laborales, reduce la motivación para progresar en la carrera profesional militar, lo que se traduce en renuncias a evaluaciones para ascenso, según explicó el Observatorio.

En el ámbito de la convivencia interna, el informe también identificó un incremento del 10,8% en las denuncias por acoso sexual o acoso por razón de sexo en 2024 respecto a 2023, la cifra más alta acumulada desde que el Observatorio de la Vida Militar recopila estos datos a partir de 2016. Veinticinco denuncias se presentaron en el Ejército de Tierra, trece en el Ejército del Aire, nueve en la Armada, tres en el órgano central del Ministerio de Defensa y una en el Estado Mayor de la Defensa. Ninguna de estas denuncias había culminado en condena o sanción en el momento de la publicación del informe, reportó el Observatorio.

El estudio evidencia, según publicó el Observatorio de la Vida Militar, que los retos fundamentales para la captación y retención de personal en las Fuerzas Armadas españolas tienen raíces multifactoriales: la limitada atracción de nuevas incorporaciones se vincula a cuestiones de salario, movilidad frecuente y reducidas expectativas de progreso. El aumento de denuncias por cuestiones de género también incide en la percepción del entorno laboral militar. Todo este conjunto de variables configura un panorama que el Observatorio califica de estructural y prolongado, señalando la necesidad de medidas que aborden tanto los incentivos económicos como las condiciones profesionales y de convivencia del personal en activo.

