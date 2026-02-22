El Congreso debate la iniciativa de Sumar y socios de izquierda para exigir a EEUU que levante el embargo a Cuba

Las limitaciones que afectan a sectores clave en Cuba, como la infraestructura, los hospitales y el suministro eléctrico, podrían intensificarse en las próximas semanas tras la ampliación de medidas restrictivas adoptadas por Estados Unidos, una situación que ha sido tema de debate en el Congreso español. Según publicó Europa Press, la Comisión de Asuntos Exteriores analizará una proposición no de ley impulsada por Sumar y otros partidos de izquierda con el respaldo de ERC, Bildu, BNG, Compromís y Coalición Canaria. Esta iniciativa exige al Gobierno español que actúe ante el Ejecutivo estadounidense para que se ponga fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra la isla. El texto también reclama la defensa activa de la legalidad internacional, la soberanía estatal y la preservación de la paz.

De acuerdo con Europa Press, la propuesta fue presentada tras recientes medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump que incrementan los aranceles a todos los países que mantengan intercambios comerciales de petróleo con Cuba. Esta disposición, sumada a la creación de un sistema arancelario adicional, extiende el impacto extraterritorial del embargo y agrava el bloqueo de suministros esenciales. Los impulsores del texto advierten que este mecanismo puede derivar, en un breve lapso, en un colapso de los servicios básicos en la isla, afectando áreas como hospitales y movilidad, y generando una crisis humanitaria.

La proposición no de ley, detallada por Europa Press, sostiene que el embargo estadounidense contra Cuba representa uno de los casos más prolongados de medidas de presión económica impuestas de manera unilateral y sin el respaldo de Naciones Unidas. El documento recuerda que, desde hace más de sesenta años, la isla es objeto de estas restricciones, consideradas por los firmantes como una vulneración de principios fundamentales recogidos en la Carta de Naciones Unidas, en especial la no injerencia en los asuntos internos y la prohibición de medidas coercitivas.

El texto del Congreso sitúa el endurecimiento del embargo en el contexto de una orden ejecutiva estadounidense del pasado 29 de enero, mediante la cual se declaró una “emergencia nacional” en referencia a Cuba. Bajo ese concepto, las autoridades de Estados Unidos definen al gobierno cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior del país norteamericano. Según la proposición debatida, esta declaración se utiliza para legitimar una estrategia de presión económica severa orientada a provocar el derrumbe de la economía cubana, la desestabilización política y social y la generación de una situación humanitaria crítica con el objetivo último de forzar un cambio de régimen.

En el documento, los partidos proponentes refuerzan el argumento de que la política estadounidense hacia Cuba responde a una lógica de intervención y presión sobre los Estados de Iberoamérica, a quienes consideran en la órbita de influencia de Washington. Europa Press señala que el texto denuncia lo que califica como una “injerencia sistemática”, en referencia a la historia de intervenciones militares, presión económica y amenazas políticas estadounidenses, en línea con la Doctrina Monroe y su interpretación actual de dominio hemisférico exclusivo.

El texto agrega que la comunidad internacional ha condenado repetidamente el embargo en diversas instancias, incluidos pronunciamientos de Naciones Unidas desde 1992. Para los impulsores de la proposición, la falta de apoyo internacional al embargo y las consecuencias humanitarias resultantes requieren una reacción más contundente desde Europa y, en particular, por parte de España.

Europa Press informa que la proposición subraya la responsabilidad española de contribuir a la defensa del derecho internacional y de oponerse a prácticas que contravengan los principios del sistema multilateral. Se demanda, además, el fortalecimiento de las relaciones de cooperación con Cuba, con especial énfasis en sectores como la energía, la alimentación y la farmacéutica, todos identificados como esenciales para afrontar los efectos de las recientes medidas restrictivas.

Además de la propuesta legislativa, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, planteará una pregunta al presidente Pedro Sánchez en la sesión plenaria de control al Gobierno sobre la posición del Ejecutivo ante el bloqueo a Cuba, según adelantó Europa Press. Esta acción busca intensificar la presión sobre el Ejecutivo español para que asuma un papel más activo en la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y para que lidere esfuerzos en la Unión Europea y organismos multilaterales dirigidos a exigir el levantamiento inmediato, total e incondicional del embargo.

Europa Press consigna que los partidos firmantes ya mantuvieron un encuentro la semana anterior con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, para reforzar los lazos diplomáticos y establecer líneas de cooperación, especialmente en sectores críticos afectados por el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses.

El texto presentado ante la Comisión de Asuntos Exteriores insiste en que la promoción de un orden internacional basado en normas y la oposición a toda forma de injerencia deben convertirse en principios orientadores de la política exterior española. A su vez, reclama un compromiso renovado con los valores de la soberanía estatal y la solución pacífica de los conflictos para preservar la estabilidad en la región iberoamericana.

Por último, Europa Press reportó que la proposición hace un llamado a reforzar la asistencia en áreas fundamentales para la vida de la población cubana, identificando como sectores prioritarios la energía, la alimentación y la salud, que ya experimentan los efectos del endurecimiento de las medidas restrictivas. A través de esta iniciativa, los proponentes esperan incidir en la política exterior española y europea, así como generar un debate sobre el impacto del embargo en los derechos y el bienestar de la sociedad cubana.