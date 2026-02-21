Pollán abrirá campaña en León y Abascal le acompañará el viernes y el sábado en Burgos y en Arroyo (Valladolid)

La campaña electoral de Vox en Castilla y León incluirá un mitin del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, el viernes, 27 de febrero en Burgos y otro el sábado, 28 de febrero en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, ambos a las 19:30 horas. Esta presencia busca reforzar la candidatura de Carlos Pollán, aspirante de Vox a la Presidencia de la Junta, durante las dos primeras jornadas oficiales de campaña. Pollán, según difundió Vox a través de redes sociales, iniciará formalmente su recorrido electoral en León, la provincia desde la que se presenta, con la tradicional pegada de carteles prevista para la noche del 26 al 27 de febrero, marcando el comienzo del periodo de petición de voto que culminará con las elecciones autonómicas el 15 de marzo.

De acuerdo con Vox, los actos con Abascal acompañando a Pollán no serán los únicos previstos. El medio detalló que la precampaña ya registró diversas actividades públicas. El pasado 9 de febrero en Ávila, Abascal encabezó la presentación del candidato de Vox para la Junta de Castilla y León y del resto de los integrantes de las listas provinciales. El jueves 19 de febrero, Abascal regresó a la comunidad con una doble cita: primero en la localidad vallisoletana de Peñafiel durante la mañana, y luego participando junto a Pollán en un mitin en Soria a las 18:30 horas.

En el transcurso de la semana anterior al inicio formal de la campaña, Vox anunció una gira de actos públicos encabezados por Abascal. El viernes 20 de febrero, visitó Lerma, en Burgos, y por la tarde intervino en un mitin en Segovia. Estos eventos contribuyen a dar visibilidad a la candidatura de Pollán y a consolidar la estrategia de presencia territorial del partido en las diferentes provincias de Castilla y León.

Tal como publicó Vox a través de sus canales, la agenda de precampaña prevé nuevas visitas de Abascal antes del acto inaugural de campaña. El lunes 23 de febrero, el presidente nacional de Vox acudirá por la mañana a Arévalo, en la provincia de Ávila. Posteriormente, por la tarde, intervendrá en Salamanca junto a Carlos Pollán, en un acto público programado en el Palacio de Congresos de esa ciudad.

El próximo 25 de febrero está prevista una visita de Abascal a El Espinar, en la provincia de Segovia, durante la mañana. Por la tarde del mismo día, Vox realizará un evento de gran formato en Zamora, según reportó el partido en sus redes sociales. Sumando estos actos, la presencia de Abascal en la comunidad se extiende a varias circunscripciones, consolidando el apoyo del máximo dirigente nacional de la formación a la candidatura de Pollán.

Pollán, que aspira a la presidencia autonómica, encabezará la campaña electoral en la provincia de León con la primera pegada de carteles, dando así inicio oficial a los 15 días habilitados para pedir el voto de cara a los comicios de marzo. Según consignó Vox, esta estrategia busca afianzar la base de apoyos en su circunscripción, mientras simultáneamente se espera que la presencia de Abascal en diferentes ciudades impulse la visibilidad de la candidatura a nivel regional.

La programación de mítines de Abascal, junto con la agenda de actos públicos en localidades clave como Soria, Lerma, Segovia, Arévalo, Salamanca, El Espinar y Zamora, perfila una campaña caracterizada por una intensa actividad presencial. De acuerdo con Vox, estas acciones están diseñadas para movilizar a los electores y posicionar la propuesta del partido ante el electorado de Castilla y León en la recta final hacia las elecciones autonómicas.