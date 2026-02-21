Espana agencias

Pollán abrirá campaña en León y Abascal le acompañará el viernes y el sábado en Burgos y en Arroyo (Valladolid)

Carlos Pollán, aspirante de Vox al gobierno autonómico, iniciará su recorrido electoral en su provincia, mientras Santiago Abascal se sumará con actos destacados en varias ciudades de Castilla y León para respaldar la candidatura

Guardar

La campaña electoral de Vox en Castilla y León incluirá un mitin del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, el viernes, 27 de febrero en Burgos y otro el sábado, 28 de febrero en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, ambos a las 19:30 horas. Esta presencia busca reforzar la candidatura de Carlos Pollán, aspirante de Vox a la Presidencia de la Junta, durante las dos primeras jornadas oficiales de campaña. Pollán, según difundió Vox a través de redes sociales, iniciará formalmente su recorrido electoral en León, la provincia desde la que se presenta, con la tradicional pegada de carteles prevista para la noche del 26 al 27 de febrero, marcando el comienzo del periodo de petición de voto que culminará con las elecciones autonómicas el 15 de marzo.

De acuerdo con Vox, los actos con Abascal acompañando a Pollán no serán los únicos previstos. El medio detalló que la precampaña ya registró diversas actividades públicas. El pasado 9 de febrero en Ávila, Abascal encabezó la presentación del candidato de Vox para la Junta de Castilla y León y del resto de los integrantes de las listas provinciales. El jueves 19 de febrero, Abascal regresó a la comunidad con una doble cita: primero en la localidad vallisoletana de Peñafiel durante la mañana, y luego participando junto a Pollán en un mitin en Soria a las 18:30 horas.

En el transcurso de la semana anterior al inicio formal de la campaña, Vox anunció una gira de actos públicos encabezados por Abascal. El viernes 20 de febrero, visitó Lerma, en Burgos, y por la tarde intervino en un mitin en Segovia. Estos eventos contribuyen a dar visibilidad a la candidatura de Pollán y a consolidar la estrategia de presencia territorial del partido en las diferentes provincias de Castilla y León.

Tal como publicó Vox a través de sus canales, la agenda de precampaña prevé nuevas visitas de Abascal antes del acto inaugural de campaña. El lunes 23 de febrero, el presidente nacional de Vox acudirá por la mañana a Arévalo, en la provincia de Ávila. Posteriormente, por la tarde, intervendrá en Salamanca junto a Carlos Pollán, en un acto público programado en el Palacio de Congresos de esa ciudad.

El próximo 25 de febrero está prevista una visita de Abascal a El Espinar, en la provincia de Segovia, durante la mañana. Por la tarde del mismo día, Vox realizará un evento de gran formato en Zamora, según reportó el partido en sus redes sociales. Sumando estos actos, la presencia de Abascal en la comunidad se extiende a varias circunscripciones, consolidando el apoyo del máximo dirigente nacional de la formación a la candidatura de Pollán.

Pollán, que aspira a la presidencia autonómica, encabezará la campaña electoral en la provincia de León con la primera pegada de carteles, dando así inicio oficial a los 15 días habilitados para pedir el voto de cara a los comicios de marzo. Según consignó Vox, esta estrategia busca afianzar la base de apoyos en su circunscripción, mientras simultáneamente se espera que la presencia de Abascal en diferentes ciudades impulse la visibilidad de la candidatura a nivel regional.

La programación de mítines de Abascal, junto con la agenda de actos públicos en localidades clave como Soria, Lerma, Segovia, Arévalo, Salamanca, El Espinar y Zamora, perfila una campaña caracterizada por una intensa actividad presencial. De acuerdo con Vox, estas acciones están diseñadas para movilizar a los electores y posicionar la propuesta del partido ante el electorado de Castilla y León en la recta final hacia las elecciones autonómicas.

Temas Relacionados

VoxCampaña electoralCarlos PollánSantiago AbascalLeónBurgosJunta de Castilla y LeónArroyo de la EncomiendaSegoviaZamoraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Montero promete una ley para preservar el habla andaluza, más plazas de FP, derogar la LUPA y gestionar Cercanías

La candidata socialista plantea modificar legislación educativa, ampliar la oferta pública de estudios y recuperar competencias autonómicas, cuestionando el modelo actual e instando a reforzar servicios esenciales ante los recientes recortes y promesas incumplidas del ejecutivo regional

Montero promete una ley para

Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso"

La eurodiputada destaca un amplio respaldo ciudadano a proyectos progresistas, insiste en el papel de Podemos en la defensa de servicios esenciales y critica el deterioro de la sanidad en Castilla y León bajo gobiernos conservadores, reclamando unidad frente al avance derechista

Irene Montero celebra que haya

Torró (PSOE) acusa al PP de "no jugar limpio": "Si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo"

La dirigente socialista defiende que su formación impulsa el bienestar ciudadano y denuncia que sus rivales actúan con prácticas cuestionables, acusan al partido de Feijóo de carecer de propuestas constructivas y cerrar oportunidades a colectivos vulnerables

Torró (PSOE) acusa al PP

Pedro Sánchez acompañará a Carlos Martínez este domingo en un acto público en Ponferrada (León)

El jefe del Ejecutivo asistirá junto al aspirante socialista regional a una convocatoria política programada para este domingo, en la que se sumarán destacados representantes del partido local y provincial, según ha comunicado la organización mediante redes sociales

Pedro Sánchez acompañará a Carlos

El PP de Oviedo elige a Mario Arias como nuevo presidente del partido con el 97,43% de los votos

Con un amplio respaldo interno, la nueva directiva popular en la capital asturiana liderada por Mario Arias se fija como meta impulsar la candidatura de Alfredo Canteli para revalidar la alcaldía y fortalecer la presencia conservadora en el Principado

El PP de Oviedo elige
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Villarreal, el periodista que

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

Las hijas de un bodeguero de Valladolid quedan desheredadas por maltratar psicológicamente al padre fundador del grupo Pesquera

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

ECONOMÍA

La productividad por trabajador crece

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones