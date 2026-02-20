Robles urge al comisario europeo de Defensa a contar con España más allá de los discursos

Madrid, 20 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que Europa se encuentra en un momento que exige tomar decisiones "novedosas y valientes", y en ese contexto le ha pedido al comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, que cuente con España y se sienta orgulloso de su compromiso "serio", que es una realidad y no discursos ni palabras.

Robles ha realizado estas manifestaciones durante la presentación del comisario europeo en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio después de que ayer Kubilius advirtiese de que de que la defensa colectiva de la UE se verá debilitada si los países miembros no invierten un 5 % de su PIB en defensa, un acuerdo adoptado en la última cumbre de la OTAN que España no suscribió.

"El comisario sabe que nuestro país comparte las preocupaciones de todos los socios por la seguridad de Europa y que España y sus Fuerzas Armadas han estado y estarán siempre entre los primeros a la hora de apoyar el esfuerzo de la seguridad y la defensa de nuestro continente", ha subrayado Robles.

Robles ha advertido de que cuando la guerra en Ucrania no encuentra una salida tras cuatro años "terribles, de devastación" y "cuando nuevos y más graves retos de seguridad nos afectan desde todas las direcciones, el momento requiere de un impulso adicional a la Europa de la defensa".

La ministra ha incidido en que la seguridad, el bienestar y el progreso de Europa dependen de los acuerdos que se adopten y ha insistido en que "vivimos tiempos que exigen decisiones de calado", a la vez que se ha mostrado segura de que la UE será capaz de adoptarlas "de manera oportuna y eficaz como lo está haciendo España, un aliado serio, fiable, responsable y comprometido" tanto en el ámbito europeo y de la OTAN.

"No nos asustan las crisis. Precisamente las democracias tenemos la capacidad de aprovechar las dificultades para reinventarnos, mientras que los regímenes autoritarios caen siempre víctimas de la parálisis y no encuentran otra salida que profundizar en el abuso", ha señalado Robles.

La ministra ha ubicado a Kubilius en el centro de la "necesaria" toma de decisiones que se requieren y ha trasladado su confianza en la capacidad, voluntad e inteligencia del comisario "para impulsar y conducir este proceso tan importante que estamos viviendo", un contexto -le ha dicho- en el que "tienes que contar con España, con sus Fuerzas Armadas y con todas las personas que creemos firmemente en la paz y la Europa de valores".

"Y quiero que te sientas como me siento yo, orgulloso de España, de su compromiso, de su compromiso serio y riguroso, que es mucho más que discursos y que palabras, son realidades", le ha dicho Robles al comisario.

La ministra ha abogado por continuar en el desarrollo de tecnologías de vanguardia aplicables a la defensa y por reforzar la producción industrial de armamentos y equipos que garantice la resiliencia ante cualquier posible agresión y ha agradecido el "coraje" del comisario por contribuir a convertir esa aspiración en realidad.

Y ha aprovechado su intervención para poner en valorar el esfuerzo de la industria de defensa española, cuyas empresas "todas" pueden y deben aportar valor a la futura base industrial europea de defensa. EFE

