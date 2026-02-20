Espana agencias

Pellegrini espera al Rayo con la "expectativa por mantener el rendimiento alto"

Sevilla, 20 feb (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, declaró este viernes que tiene la "expectativa por mantener el rendimiento alto de las últimas semanas" en el duelo del sábado en el estadio La Cartuja ante el Rayo Vallecano, "un rival que está extrañamente en la zona baja".

Pellegrini, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, anunció que tres lesionados de las últimas semanas, Héctor Bellerín, el argentino Chimy Ávila y el colombiano Cucho Hernández, "van citados" al partido frente al Rayo, "algo que da la opción de tener más jugadores en el banco" en una semana en la que "no ha habido partido entre semana".

Por el contrario, el técnico santiaguino reiteró que "no hay ninguna fecha determinada" para una posible reaparición del marroquí Sofyan Amrabat e Isco Alwrcón, cuyas bajas se ha prolongado ya por casi tres meses desde la acción en la que ambos chocaron, debido a que padecen dolencias "que deben ser llevadas con mucho cuidado".

Pellegrini no comparte que el Betis haya variado su estilo en los últimos encuentros, ya que él ha "tenido siempre una manera de jugar, con una misma base", y consideró que su equipo jugó "igual cuando" perdió "con el Atlético en la Copa (0-5) que en la victoria por 0-1" tres días más tarde en el estadio Metropolitano.

El preparador bético sí admitió que aquella fue "una derrota fea", algo "que le puede pasar a cualquiera", pero no "fue un drama" porque "la temporada estaba siendo buena" y ahora no cabe "estar en una alegría desbordante" por haber encadenado tres triunfos en LaLiga.

Manuel Pellegrini, por otra parte, consideró "lamentable" que su homólogo sevillista, el argentino Matías Almeyda, "haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión (siete)", a pesar de que es una circunstancia sobre la que no se puede "pronunciar mucho más". EFE

lhg/agr/og

