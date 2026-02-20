Espana agencias

Los vecinos desalojados en Alfajarín por la crecida del Ebro ya pueden volver a sus casas

Zaragoza, 20 feb (EFE).- El Gobierno de Aragón ha autorizado este viernes el regreso a sus viviendas de los 80 vecinos desalojados de la urbanización Los Huertos de Alfajarín (Zaragoza), una vez que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro han revisado el estado de la mota de protección y constatado la mejoría de la situación por la crecida del río.

Según ha informado el ejecutivo aragonés, tras la evaluación técnica, la Confederación Hidrográfica ha trasladado su informe favorable al director del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Procinar), lo que ha permitido activar el dispositivo de retorno y realojo de los vecinos que tuvieron que dejar sus casas, coordinado por Protección Civil, en el que han participado Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alfajarín.

La crecida ordinaria del Ebro continúa evolucionando sin incidencias destacadas y con tendencia descendente progresiva, aunque el río mantiene niveles elevados dentro de la normalidad del episodio, ha destacado el Gobierno.

En paralelo, el equipo de logística de Protección Civil desplegado en Pina de Ebro comenzará su repliegue a primera hora de la tarde y, a partir de ese momento, el Ayuntamiento de la localidad asumirá los trabajos preventivos con medios municipales durante el fin de semana.

No obstante, el Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en fase de alerta y continuará con el seguimiento técnico del río en coordinación con los ayuntamientos de las riberas Alta y Baja. EFE

