La radioterapia más corta mejora la calidad de vida de mujeres mayores con cáncer de mama

Málaga, 20 feb (EFE).- Expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), junto al Hospital Clínico Virgen de la Victoria de esta ciudad, han demostrado que es posible reducir de forma segura y efectiva el número de sesiones de radioterapia en mujeres mayores con cáncer de mama en fases iniciales.

El estudio respalda el uso de un esquema innovador de radioterapia ultra-hipofraccionada, que consiste en administrar una sola sesión por semana durante cinco semanas, en lugar de los tratamientos diarios habituales, ha informado este viernes el Ibima en un comunicado.

La investigación analizó a 334 pacientes tratadas entre 2007 y 2019, con una edad media de 77 años, todas ellas operadas previamente de cáncer de mama y tratadas con radioterapia sobre el pecho completo.

El objetivo era comprobar si concentrar el tratamiento en solo cinco sesiones semanales ofrecía los mismos resultados que los esquemas tradicionales, mucho más largos y exigentes.

Los datos revelan que el control del tumor a los tres años fue del 98,7 por ciento, que la supervivencia global alcanzó el 90 por ciento y que el 99,7 por ciento de las pacientes completó todo el tratamiento.

Estos resultados confirman que el tratamiento no solo es eficaz, sino que además facilita enormemente que las pacientes puedan seguirlo sin abandonos.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es su impacto en la calidad de vida, ya que muchas de las pacientes incluidas tenían movilidad reducida u otras enfermedades asociadas o vivían lejos del hospital.

De hecho, más del 60 por ciento residía fuera del área metropolitana de Málaga, lo que hacía especialmente duro acudir a sesiones diarias.

Reducir las visitas al hospital supone menos cansancio, menos estrés y menor impacto emocional, algo clave en mujeres mayores o frágiles, y esta forma de tratar el cáncer pone a la paciente en el centro, sin renunciar a la eficacia médica.

El equipo comparó dos niveles de dosis y concluyó que el esquema de 28,5 grays (5,7 grays por sesión) es el más recomendable, ya que provoca menos efectos secundarios a largo plazo, como la fibrosis crónica, que puede afectar al tejido mamario.

Además, a diferencia de otros estudios internacionales, este trabajo incluyó casos clínicos más complejos, como pacientes mastectomizadas o con irradiación de ganglios, lo que amplía el uso de esta técnica a un mayor número de mujeres. EFE