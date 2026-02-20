La compra de viviendas crece un 11,5 % en 2025 y se queda a las puertas del récord de 2007

Madrid, 20 feb (EFE).- La compraventa de viviendas creció en 2025 un 11,5 % en tasa interanual y alcanzó las 714.237 unidades, la cifra más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación y la escasez de viviendas disponibles, lo que sigue presionando al alza los precios, las compraventas encadenan así dos años consecutivos de aumentos y se acercan a los máximos de 2007, cuando se contabilizaron 775.300 operaciones.

Las compraventas de segunda mano -las más numerosas al concentrar más del 78 % del total- aumentaron un 10,3 % en 2025 y sumaron 558.327, según la estadística que el INE elabora a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad. Las compraventas de vivienda nueva subieron en mayor medida, un 16,1 %, hasta las 155.910 unidades. EFE