Foment carga contra las medidas "filocomunistas" en vivienda pactadas por Govern y Comuns

Barcelona, 20 feb (EFE).- El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha cargado este viernes contra las medidas pactadas entre el Govern y Comuns para poner freno a la compra especulativa de vivienda en Cataluña, que ha tildado de "filocomunistas".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre se ha referido así al acuerdo presupuestario alcanzado por el Govern con Comuns para intentar sacar adelante las cuentas de este año.

Sánchez Llibre ha mostrado su "preocupación" por la imagen exterior que ofrece Cataluña con este tipo de medidas que entiende que "vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada", y ha augurado que "no llegarán a buen término porque las tumbarán los tribunales de justicia".

El dirigente empresarial ha afeado que se haya alcanzado este pacto "a cambio de vulnerar derechos fundamentales de los catalanes como la propiedad privada".

Ha recordado que, además de poner sobre la mesa ahora esas medidas, Cataluña ya ha limitado el uso de alojamiento temporal y ha subido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los grandes tenedores, dos medidas más "en la dirección de socializar la propiedad privada", ha lamentado.

Con todo, Sánchez Llibre ha asegurado que Cataluña no puede permitirse "el lujo" de no tener presupuestos este año.

"Queremos presupuestos aunque no nos gusten estas medidas", ha dejado claro Sánchez Llibre, que cree que las medidas relacionadas con la compra especulativa de vivienda acabarán en los tribunales.

"No podemos perder recursos por no tener presupuestos", ha añadido Sánchez Llibre, que ha añadido que ante medidas en vivienda este tipo, que afectan a la imagen de Cataluña, cabría plantearse un cambio "de socios" parlamentarios por parte del Govern.

Sánchez Llibre sostiene que cuando se vulnera el derecho a la propiedad privada "debe haber alguien que levante la mano" y ha añadido que con estas medidas intervencionistas se acaba consiguiendo "lo contrario" a lo que se busca, que es favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles.

Sánchez Llibre ha denunciado la "incompetencia" de los últimos gobiernos catalanes en materia de vivienda, ya que en la última década se ha generado un déficit de unas 100.000 viviendas en Cataluña.

Con todo, Sánchez Llibre ha insistido en que espera que estas medidas relacionadas con la compra especulativa de vivienda no prosperen o que, si se aprueban, el Tribunal Constitucional actúe en consecuencia.

EFE

