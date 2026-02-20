Agenda gráfica para hoy 20 de febrero de 2026

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para hoy 20 de febrero de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el Comisario Europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius participa en el 'Foro de la Nueva Defensa y el Espacio', presentado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

-- 09.00 horas. En Barcelona, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni y el conseller de Acción Exterior Jaume Duch asisten a la misa del cardenal arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella para despedir una misión humanitaria a Ucrania.

-- 09.30 horas. En Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, donde será presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

-- 10.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura la jornada 'Desigualdad: es hora de actuar'.

-- 10.00 horas. En Barcelona, el ministro de Exteriores José Manuel Albares presenta la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España.

-- 10.00 horas. En Madrid, nueva jornada del Proyecto +Ciberseguridad, iniciativa impulsada por Fundación CEOE, CEOE, INCIBE y CEIM, con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Fundación Hermes, orientada a fortalecer la seguridad digital de empresas, pymes, microempresas y autónomos.

-- 10.30 horas. En Grazalema (Cádiz), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, se reúnen con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y vecinos de la localidad.

-- 11.00 horas (hora local). En Las Palmas de Gran Canaria, investidura de la Reina Sofía como doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-- 11.00 horas. En Madrid, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, presenta los datos del Balance de Criminalidad 2025 en la región.

-- 11.30 horas. En Madrid, Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

-- 11.30 horas. En Ronda (Málaga), la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, firma con la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, el protocolo que reconoce la cesión gratuita del antiguo hospital al municipio.

-- 12.00 horas. En Madrid, minuto de silencio por el asesinato por presunta violencia de género de dos mujeres y una menor de edad en las provincias de Castellón y Madrid.

-- 12.00 horas. En Albacete, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, visitan las instalaciones de Airbus Helicopters España.

-- 12.30 horas. En Madrid, el Rey recibe al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

-- 13.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la jornada 'Desigualdad: es hora de actuar'.

-- 13.40 horas. En Madrid, los Reyes presiden el almuerzo ofrecido en honor del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

-- 15.00 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en la inauguración del I Congreso Internacional de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría.

-- 17.20 horas. En Segovia, el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, atienden a la prensa antes del inicio de una jornada sobre autónomos.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas. En Madrid, concentración frente al Hospital Clínico San Carlos durante la cuarta jornada de la huelga nacional de médicos tras el rechazo frontal al nuevo Estatuto Marco.

-- 10.30 horas. En Barcelona, 'rua de Metges de Catalunya' durante la huelga médica.

-- 17.00 horas. En Madrid, acto de inauguración del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego 2026.

-- 20.00 horas. En Vigo, manifestación contra los peajes de la AP-9, con participación de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y los portavoces municipales del BNG y el PP. Plaza de España.

-- 21.00 horas (hora local). En Las Palmas de Gran Canaria, Gala Drag Queen.

CULTURA

-- 13.00 horas. En Barcelona, declaraciones del arquitecto director de la Sagrada Família Jordi Faulí y el arquitecto responsable de las torres Mauricio Cortés por la colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo.

-- 17.00 horas. En Barcelona, concentración de galeristas y artistas para reclamar un IVA cultural competitivo.

-- 18.30 horas. En San Sebastián de los Reyes (Madrid), presentación del libro 'Demasiado ayer', de Soraya Romero Hernández.

-- 21.00 horas. En Madrid, Ralphie Choo actúa en el Movistar Arena.

DEPORTES

-- 11.00 horas. En Valdebebas, entrenamiento del Real Madrid en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al Club Atlético Osasuna.

-- 12.30 horas. En Las Rozas, Madrid, rueda de prensa de Sonia Bermúdez para comunicar la lista de las jugadoras de la Selección Femenina de España para los partidos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Brasil 2027.

-- 21.00 horas. En Bilbao, encuentro de La Liga EA Sports entre Athletic Club de Bilbao y el Elche CF.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/

(EUROPA PRESS)