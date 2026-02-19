Maíllo (IU) exige "investigar hasta el fondo" si hubo "encubrimiento" de la presunta agresión sexual del DAO

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamado este jueves "investigar hasta el fondo para saber si hubo encubrimiento" en torno a la presunta agresión sexual del dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González a una agente.

El también candidato de la coalición 'Por Andalucía' a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Antonio Maíllo ha considerado que es "una sorpresa que una denuncia que ya ha llevado meses no se supiera hasta ayer", así como que "en los niveles tan elevados de responsabilidad del Ministerio del Interior nadie supiera nada".

Al hilo, ha indicado que habría que preguntarse "qué mecanismos de autocontrol y de autoinspección existen en el Ministerio del Interior, que tiene las competencias, compartidas con Defensa, de los servicios de información, para que en puestos tan elevados de la jerarquía, en este caso de la Policía (Nacional), no se detectaran situaciones como ésta".

En esa línea, el líder de IU ha llamado a "investigar hasta el fondo para saber si hubo encubrimiento, si hubo cómplices también en el alto mando" de la Policía Nacional que "no sólo encubrieron, sino que actuaron para tapar el asunto".

"Por tanto, tienen que dirimirse todas las responsabilidades hasta el final de un caso que es absolutamente rechazable, pero que adquiere una relevancia en cuanto a que estamos hablando del núcleo principal de la Policía Nacional, y con posibles responsabilidades si se confirman los casos de encubrimiento", ha apostillado Maíllo, que ha abogado por mantener "toda la prudencia al respecto", pero que ha defendido que hay que actuar "con toda la contundencia en función de las conclusiones que se diriman".