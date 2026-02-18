Espana agencias

Sindicato de mandos de la Policía pide depurar responsabilidades cuando actúe la justicia contra el DAO y "no antes"

El sindicato SPP, representativo entre los mandos de la Policía Nacional, ha apelado este miércoles a la prudencia tras la denuncia por un presunto delito de acoso sexual de una subordinada contra el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, avisando de que va a pedir que se "depuren responsabilidades" cuando se pronuncie la justicia, "no antes".

"Apelamos a la prudencia y a la serenidad", ha señalado el SPP en un comunicado en el que alega que la presunción de inocencia "no es la justificación de ningún hecho, sino un derecho fundamental que protege a todos los ciudadanos, incluidos los policías".

"Si finalmente se demuestran los hechos, y las posibles implicaciones o irregularidades de otros miembros de la policía nacional, seremos los primeros en pedir que se depuren las responsabilidades, pero nunca antes", han defendido desde el sindicato con más representación entre la escala ejecutivo y mandos.

Desde el SPP, avisan de que "cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente" y ha llamado a otros sindicatos policiales a evitar el "protagonismo mediático" poniendo intereses particulares por encima de la institución policial.

En este sentido, ha recordado que la Policía Nacional es una de las instituciones más valoradas por los españoles, un prestigio ganado con el esfuerzo diario de miles de agentes. "No podemos permitir que esa imagen se vea empañada por el ruido interesado de quienes anteponen sus estrategias sindicales y políticas al honor de la corporación", ha concluido el SPP.

