Illa se muestra "conmocionado" por la muerte de cinco personas en un incendio en Manlleu

Madrid, 17 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la muerte de cinco personas este lunes en el incendio en la localidad Manlleu (Barcelona) y ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades".

En un mensaje publicado en la red social 'X' ha deseado una "rápida recuperación" a las cuatro personas heridas leves, así como ha trasladado su apoyo al alcalde de la población, Arnau Rovira.

También ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias

El incendio se ha declarado sobre las 21:10 horas de este lunes, según han comunicado los Bomberos, en un trastero habilitado como vivienda en la calle Montseny del que que los fallecidos no han podido salir.

El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las 19:00 horas de este martes frente al consistorio. EFE