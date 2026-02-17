El PSOE expedienta a su secretario de Organización de Alcalá de Henares (Madrid) por fotos con una stripper en 2014

Enrique Nogués ha manifestado que la acusación presentada ante la Comisión Regional de Ética responde a conflictos internos dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Alcalá de Henares y ha identificado a Javier Rodríguez Palacios, exalcalde de la ciudad entre 2015 y 2023, como el origen de la denuncia. Nogués, actual secretario de Organización de la agrupación local, aseguró confiar plenamente en el proceso de investigación abierto y en los órganos competentes del partido. Tal como informó Europa Press, el PSOE de Madrid abrió un expediente disciplinario a Nogués por la difusión de una fotografía en la que aparece interactuando con una stripper en 2014.

Europa Press detalló que, según el comunicado oficial, Nogués anunció que tiene previsto presentar alegaciones en relación con el expediente, el cual se encuentra actualmente en fase de instrucción. De acuerdo con la misma fuente, el propio Nogués expresó que en el momento en que fue tomada la imagen, él no ostentaba ni cargos orgánicos dentro del PSOE ni responsabilidades en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La imagen motivo de la investigación corresponde a una fiesta organizada por la Asociación Cultural Peña Juglar y ya había sido objeto de debate público en 2023 durante la campaña electoral municipal, cuando la entonces candidata del Partido Popular (PP) y actual alcaldesa, Judith Piquet, la usó como argumento político.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Nogués manifestó que durante aquella fiesta tenía 23 años y subrayó que no tenía aspiraciones políticas en ese momento, ni imaginaba que su vida privada pudiera ser utilizada una década más tarde en su contra en el ámbito político. Nogués lamentó que se recurriera a aspectos de su vida personal con fines electorales y argumentó que nunca tuvo intención de ofender a nadie con aquella conducta.

Fuentes del PSOE complutense, citadas por Europa Press, sostienen que Nogués ha mantenido una actitud de resistencia en su cargo y que no notificó de forma proactiva al partido acerca de la situación generada por el expediente. Según estas fuentes, existe preocupación por la posibilidad de que utilice su posición interna para influir en la organización o generar inestabilidad, especialmente en el contexto de la próxima elección a la Secretaría General del PSOE de Alcalá de Henares y ante la preparación de candidaturas para el siguiente ciclo electoral.

La polémica en torno a la fotografía trascendió durante la campaña electoral de 2023, periodo en el que Nogués era concejal de Medio Ambiente y figuraba en el quinto lugar de la candidatura socialista municipal. En ese contexto, defendió que la actividad respondía a una celebración tradicional de la peña y afirmó que desde 2015 dicha asociación decidió no repetirla en respuesta a una conciencia feminista más extendida. Entonces, Nogués consideró que la imagen se utilizaba fuera de contexto y que se explotaba para atacar tanto su honor como su vida privada. En su declaración ante Europa Press, insistió en que la fotografía no refleja su trayectoria o comportamiento público y reiteró que su intención nunca fue menospreciar a ninguna mujer.

En relación con su futuro dentro del partido, Nogués remarcó a través de su comunicado, citado por Europa Press, su propósito de continuar trabajando para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos internos del PSOE en Alcalá de Henares. Reafirmó la confianza en que la investigación se resolverá sin consecuencias mayores y reiteró la importancia de la transparencia en la gestión partidaria, especialmente ante las renovaciones orgánicas previstas y los comicios venideros.

El medio Europa Press también recogió posiciones contrapuestas dentro de la agrupación socialista local, donde algunas voces advierten sobre un clima de tensión interna provocado por este expediente y el papel desempeñado por Nogués en el mismo. Entre las acusaciones planteadas, algunas apuntan a un presunto intento por parte del dirigente de condicionar la vida interna del partido a través de la prolongación o gestión del caso.

El procedimiento incoado por el PSOE de Madrid continúa su tramitación y la Comisión Regional de Ética evaluará tanto las alegaciones del afectado como las informaciones presentadas en su contra. El contexto de esta investigación ha reavivado el debate sobre el uso de imágenes privadas en la vida política local y ha subrayado la presencia de divisiones internas en el socialismo madrileño, de acuerdo con Europa Press. Nogués, mientras tanto, sigue en su puesto y a la espera de la resolución final por parte de las autoridades orgánicas de su formación.