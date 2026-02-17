Espana agencias

El PSOE expedienta a su secretario de Organización de Alcalá de Henares (Madrid) por fotos con una stripper en 2014

El dirigente local implicado niega haber ocupado cargos públicos cuando ocurrieron los hechos, asegura confiar en la comisión de ética encargada de investigar el caso y sostiene que la denuncia responde a intereses internos del partido socialista madrileño

Guardar

Enrique Nogués ha manifestado que la acusación presentada ante la Comisión Regional de Ética responde a conflictos internos dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Alcalá de Henares y ha identificado a Javier Rodríguez Palacios, exalcalde de la ciudad entre 2015 y 2023, como el origen de la denuncia. Nogués, actual secretario de Organización de la agrupación local, aseguró confiar plenamente en el proceso de investigación abierto y en los órganos competentes del partido. Tal como informó Europa Press, el PSOE de Madrid abrió un expediente disciplinario a Nogués por la difusión de una fotografía en la que aparece interactuando con una stripper en 2014.

Europa Press detalló que, según el comunicado oficial, Nogués anunció que tiene previsto presentar alegaciones en relación con el expediente, el cual se encuentra actualmente en fase de instrucción. De acuerdo con la misma fuente, el propio Nogués expresó que en el momento en que fue tomada la imagen, él no ostentaba ni cargos orgánicos dentro del PSOE ni responsabilidades en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La imagen motivo de la investigación corresponde a una fiesta organizada por la Asociación Cultural Peña Juglar y ya había sido objeto de debate público en 2023 durante la campaña electoral municipal, cuando la entonces candidata del Partido Popular (PP) y actual alcaldesa, Judith Piquet, la usó como argumento político.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Nogués manifestó que durante aquella fiesta tenía 23 años y subrayó que no tenía aspiraciones políticas en ese momento, ni imaginaba que su vida privada pudiera ser utilizada una década más tarde en su contra en el ámbito político. Nogués lamentó que se recurriera a aspectos de su vida personal con fines electorales y argumentó que nunca tuvo intención de ofender a nadie con aquella conducta.

Fuentes del PSOE complutense, citadas por Europa Press, sostienen que Nogués ha mantenido una actitud de resistencia en su cargo y que no notificó de forma proactiva al partido acerca de la situación generada por el expediente. Según estas fuentes, existe preocupación por la posibilidad de que utilice su posición interna para influir en la organización o generar inestabilidad, especialmente en el contexto de la próxima elección a la Secretaría General del PSOE de Alcalá de Henares y ante la preparación de candidaturas para el siguiente ciclo electoral.

La polémica en torno a la fotografía trascendió durante la campaña electoral de 2023, periodo en el que Nogués era concejal de Medio Ambiente y figuraba en el quinto lugar de la candidatura socialista municipal. En ese contexto, defendió que la actividad respondía a una celebración tradicional de la peña y afirmó que desde 2015 dicha asociación decidió no repetirla en respuesta a una conciencia feminista más extendida. Entonces, Nogués consideró que la imagen se utilizaba fuera de contexto y que se explotaba para atacar tanto su honor como su vida privada. En su declaración ante Europa Press, insistió en que la fotografía no refleja su trayectoria o comportamiento público y reiteró que su intención nunca fue menospreciar a ninguna mujer.

En relación con su futuro dentro del partido, Nogués remarcó a través de su comunicado, citado por Europa Press, su propósito de continuar trabajando para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos internos del PSOE en Alcalá de Henares. Reafirmó la confianza en que la investigación se resolverá sin consecuencias mayores y reiteró la importancia de la transparencia en la gestión partidaria, especialmente ante las renovaciones orgánicas previstas y los comicios venideros.

El medio Europa Press también recogió posiciones contrapuestas dentro de la agrupación socialista local, donde algunas voces advierten sobre un clima de tensión interna provocado por este expediente y el papel desempeñado por Nogués en el mismo. Entre las acusaciones planteadas, algunas apuntan a un presunto intento por parte del dirigente de condicionar la vida interna del partido a través de la prolongación o gestión del caso.

El procedimiento incoado por el PSOE de Madrid continúa su tramitación y la Comisión Regional de Ética evaluará tanto las alegaciones del afectado como las informaciones presentadas en su contra. El contexto de esta investigación ha reavivado el debate sobre el uso de imágenes privadas en la vida política local y ha subrayado la presencia de divisiones internas en el socialismo madrileño, de acuerdo con Europa Press. Nogués, mientras tanto, sigue en su puesto y a la espera de la resolución final por parte de las autoridades orgánicas de su formación.

Temas Relacionados

PSOEEnrique NoguésJavier Rodríguez PalaciosJudith PiquetAlcalá de HenaresMadridExpediente disciplinarioControversia políticaPeña JuglarAsociación CulturalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

A juicio un hombre por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta (Asturias)

La Fiscalía pide ocho años de reclusión y trece de alejamiento para un acusado que, tras amenazas previas, habría causado lesiones graves a un familiar con una motosierra en 2024, según sostiene el Ministerio Público en Asturias

A juicio un hombre por

Ascienden a 34 las denuncias por el accidente y abren 148 diligencias previas

La instrucción judicial en torno al descarrilamiento en Adamuz avanza con nuevas medidas, mientras la justicia tramita peticiones de investigación, numerosos afectados se suman como parte del proceso y se intensifican labores para esclarecer las causas del siniestro ferroviario

Ascienden a 34 las denuncias

El PP asegura que Sánchez es el "Dios de la corrupción, sin ningún género de dudas"

Carmen Fúnez, dirigente del principal partido opositor, acusa al jefe del Ejecutivo de presidir una trama ilegal vinculada a su entorno familiar y político, tras divulgarse mensajes que lo relacionan con supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas

El PP asegura que Sánchez

La hija de la primera víctima del GRAPO reivindica memoria 50 años después: "Nunca he perdonado ni perdonaré"

Pilar Sánchez Blázquez reclama reconocimiento, justicia y apoyo real para los familiares de los asesinados por esta organización armada, subrayando que medio siglo después siguen sintiéndose olvidados y sin respuestas claras tras el dolor causado

La hija de la primera

El jurado popular considera culpable de homicidio al autor del 'crimen de Halloween'

Tras 11 días de juicio en Murcia, el procesado por el conocido suceso ocurrido en la madrugada del 31 de octubre fue hallado responsable tras pruebas, testimonios clave y la visualización de las cámaras de seguridad del local donde ocurrió el ataque

El jurado popular considera culpable
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Oriol Junqueras (ERC): “No se

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

Oriol Junqueras afirma que ERC “ha decidido concurrir en solitario en Cataluña” ante la alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián

La dirección nacional de Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no abandonar la portavocía de Madrid

Rufián y Emilio Delgado urgen reordenar la izquierda ante el avance de la ultraderecha: “No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior”

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid