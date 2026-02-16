Sanidad inicia los trámites para unificar y modernizar el sistema de listas de espera

Madrid, 16 feb (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes el trámite de consulta pública previa para la elaboración de un nuevo real decreto destinado a unificar y modernizar el tratamiento de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según ha explicado Sanidad en un comunicado, la experiencia durante las más de dos décadas de aplicación del marco vigente ha demostrado "determinadas limitaciones" en el sistema actual, especialmente en lo relativo a su capacidad para analizar las causas de la demora, evaluar los flujos de entrada y salida de pacientes, y facilitar la comparación homogénea entre comunidades autónomas.

En particular, el ministerio ha destacado como punto negativo el incremento progresivo de la demora en el acceso a las consultas de atención primaria, un problema que impacta directamente sobre la accesibilidad, la continuidad asistencial y la resolución temprana de los problemas de salud.

"Esta información es importante para la ciudadanía, pero también para analizar de forma integral el itinerario asistencial y apoyar la planificación y mejora de la atención primaria", ha subrayado Sanidad.

Entre los cambios del nuevo sistema, se ha planteado ampliar su alcance para cubrir áreas que hasta ahora carecían de un sistema de información homogéneo a nivel nacional, como la atención primaria, la salud mental o las pruebas terapéuticas.

"El objetivo no es solo ofrecer cifras, sino facilitar herramientas analíticas avanzadas que permitan una mejor planificación y evaluación de las políticas públicas", ha defendido el ministerio. EFE