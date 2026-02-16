Fiscalía solicita prisión para un acusado de estafar más de 12.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa

El Ministerio Fiscal en Asturias atribuyó al acusado el haber vendido una cruz y un dije de oro pertenecientes a una mujer que lo había alojado en su domicilio. Los objetos fueron comercializados en diferentes establecimientos de Oviedo durante enero de 2024, según consignó la Fiscalía, que también indicó que los propietarios de estos comercios no conocían la procedencia ilícita de las piezas. A este hecho se suman la apropiación de más efectos personales y dinero durante los meses en que el acusado convivió con la víctima. Según reportó la Fiscalía del Principado de Asturias, este martes, 17 de febrero, el acusado comparecerá en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, sede Oviedo, donde la Fiscalía solicita una condena de 3 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo con la información oficial, la víctima conocía al acusado desde hacía algunos años y le ofreció alojamiento en su vivienda de Oviedo durante octubre de 2023, ya que carecía de un lugar para dormir. El acusado residió en el domicilio hasta abril de 2024, cuando decidió mudarse a Luarca después de encontrar un empleo, detalló la Fiscalía. Durante ese periodo, según el relato del Ministerio Público, el acusado aprovechó la confianza depositada por la mujer y el acceso a sus cuentas y pertenencias para llevar a cabo diversas operaciones no autorizadas.

Entre el 18 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, el acusado realizó once transferencias por Bizum, utilizando la cuenta bancaria de la mujer y enviando un total de 2.450 euros a su propia cuenta. La Fiscalía especifica que la víctima había facilitado al acusado sus datos bancarios en ocasiones en que le prestó dinero, dado que desconocía la operativa de Bizum, y que todas estas transferencias se hicieron sin su permiso ni conocimiento.

Adicionalmente, la Fiscalía del Principado de Asturias destacó que el acusado tenía acceso tanto a la libreta como a la tarjeta bancaria y las claves de la mujer, ya que la acompañaba en ocasiones al banco para retirar fondos. Utilizando estos datos, extrajo dinero de la cuenta en quince ocasiones a través de cajeros automáticos entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024, sumando un total de 7.500 euros. Las extracciones se produjeron, señala el Ministerio Público, sin la autorización de la titular de la cuenta.

A estas acciones se suma la realización de cuatro reintegros adicionales, por un global de 2.000 euros, entre el 13 de noviembre y el 18 de diciembre de 2023, también a espaldas de la propietaria de los fondos, según informó la Fiscalía. El monto total de dinero sustraído, según el cálculo del Ministerio Fiscal, supera los 11.950 euros.

Además del dinero, según expuso la Fiscalía, el acusado se apropió de diversas pertenencias de la víctima. El listado incluye, además de la cruz y el dije ya vendidos, unos pendientes comercializados por 52 euros, cuatro teléfonos móviles, un reloj smartwatch comprado en 2022 por 309 euros, una caja con monedas antiguas y una caja fuerte portátil con 100 euros en su interior. El valor estimado de los efectos sustraídos asciende a más de 400 euros.

El Ministerio Fiscal consideró constitutivos de delito los hechos descritos, atribuyendo al acusado un delito continuado de estafa, según los artículos 249.1-b) y 74 del Código Penal, y un delito de hurto conforme al artículo 234, sumando la agravante de abuso de confianza en este último. Para el delito de estafa, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena. Por el delito de hurto, se reclamó una pena de 12 meses y un día de prisión, junto con la misma inhabilitación ligada a la condena.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicitó que el acusado indemnice a la mujer con 11.950 euros correspondientes a la suma de dinero sustraída, así como con la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia por los objetos apropiados, incluyendo el valor de los bienes no recuperados y los intereses legales pertinentes, todo según la presentación oficial reportada por la Fiscalía del Principado de Asturias.