0-0. Ocasiones sin goles y un penalti fallado por Lamine Yamal al descanso en Montilivi

Girona, 16 feb (EFE).- El duelo catalán de este lunes en el Estadi de Montilivi entre el Girona y el Barcelona ha llegado al descanso con el 0-0 inicial después de una primera mitad con muchas ocasiones claras para los dos equipos, pero sin goles, e incluso con un penalti fallado por Lamine Yamal.
El cuadro de Hansi Flick, obligado a ganar para recuperar el liderato, pudo adelantarse con un mano a mano de Lamine Yamal y un chut al palo de Raphinha, entre otras llegadas, pero el conjunto de Míchel Sánchez también tuvo varias ocasiones en las botas de Vladyslav Vanat. EFE
asm/xsf/asc
Últimas Noticias
El PP dice que Sánchez forma parte de la trama Koldo y está en la diana de la corrupción
Un épico Kim, que estuvo 12 años fuera de la élite, deja a Rahm segundo en Adelaida
El Real Madrid se reencuentra con Da Luz con Mbappé listo para jugar
Los retratos de la muestra ‘Mirada tailandesa’ transmiten la espiritualidad del día a día
Los jueces corrigen los excesos de las empresas contra el absentismo por causa justificada
MÁS NOTICIAS