0-0. Ocasiones sin goles y un penalti fallado por Lamine Yamal al descanso en Montilivi

Girona, 16 feb (EFE).- El duelo catalán de este lunes en el Estadi de Montilivi entre el Girona y el Barcelona ha llegado al descanso con el 0-0 inicial después de una primera mitad con muchas ocasiones claras para los dos equipos, pero sin goles, e incluso con un penalti fallado por Lamine Yamal.

El cuadro de Hansi Flick, obligado a ganar para recuperar el liderato, pudo adelantarse con un mano a mano de Lamine Yamal y un chut al palo de Raphinha, entre otras llegadas, pero el conjunto de Míchel Sánchez también tuvo varias ocasiones en las botas de Vladyslav Vanat. EFE

