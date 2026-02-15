Dimitrievski frena al Levante y mantiene vivo al Valencia (0-0)

Valencia, 15 feb (EFE).- El Levante tuvo la ocasión más clara de la primera parte del derbi que empata sin goles contra el Valencia en el Ciutat de Valencia este domingo con un remate de cabeza de Iván Romero que sacó el portero Stole Dimitrievski en el minuto 16.

El balón suelto lo cazó el central ‘granota’ Matías Moreno, pero remató desequilibrado y no encontró portería. El Valencia, incómodo ante la imposibilidad de encontrar a los centrocampistas Pepelu y Ugrinic, intentó hacer daño a la contra, pero no puso en aprietos a Mathew Ryan. EFE

