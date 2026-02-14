30-29. El Dicorpebal Logroño se impone al Torrelavega por detalles para seguir segundo

Logroño, 14 feb (EFE).- El Dicorpebal Logroño se impuso por 30-20 al Bathco Torrelavega y mantiene el segundo puesto de la Liga Asobal, tras un partido emocionante hasta el final y que se decidió por pequeños detalles a favor del equipo riojano.

El conjunto cántabro no fue capaz de colocarse por delante, salvo en los primeros minutos, y al tener que ir siempre a remolque terminó por pagar el esfuerzo, aunque estuvo muy cerca de obtener al menos un punto.

Pero entre las paradas de Ledo (19 por solo 7 de su rival) y que los locales defendieron mejor en el segundo tiempo a Prokop, el líder del ataque cántabro, el choque se encaminó a la victoria riojana, aunque en la recta final todo pudo pasar.

El primer tiempo tuvo más emoción que brillantez y demostró el respeto mutuo de los dos equipos, conscientes de todo lo que había en juego.

Porque aunque a la Liga le quede un mundo, riojanos y cántabros están llamados luchar por el segundo puesto y para eso no pueden cometer errores.

En esa dinámica quizás llegaba más obligado el Dicorpebal al partido porque parece que le ha costado arrancar en ataque y en el inicio lo evidenció con varios errores en lanzamientos que podía haber aprovechado.

El Torrelavega aprovechó esa situación para colocarse por delante al principio, pero como tantas otras veces el equipo riojano se apoyó en su portero, Xoan Ledo, para resurgir y con cuatro paradas del gallego (entre ellas dos penaltis) el Dicorpebal retomó el mando.

Además, ante una férrea defensa del Bathco, los jugadores riojanos supieron tener paciencia para encontrar en el pivote a Álvaro Martínez, que con sus goles mantuvo la ventaja de dos de los locales.

Enfrente, el Torrelavega estuvo mejor en defensa, pero al atacar en varias ocasiones mostró una clara falta de claridad que prácticamente solo resolvió balones a Prokob; el eslovaco anotó 5 goles antes del descanso (en 8 lanzamientos) y "sostuvo" a su equipo que, no obstante, necesitaba que más jugadores se sumaran.

El Bathco empezó mejor el segundo tiempo y llegó a empatar, pero no se puso por delante y eso le pesó demasiado.

Cuando el Logroño le puso más intensidad a su defensa, especialmente sobre Prokop, volvió a retomar el mando en el encuentro y se mantuvo por delante incluso cuando estuvo con dos jugadores menos.

A falta de un cuarto de hora los riojanos mantenían el "colchón" sobre su rival, de dos o tres goles, que llegó a ser de cinco (25-20) cuando se encaraba la recta final.

Ese marcador provocó un pequeño bajón local y también espoleó al Torrelavega, que se veía contra las cuerdas. De hecho, el conjunto cántabro corrió más que nunca para meterse en el partido y se acercó al 29-27 a tres minutos, primero, y al 30-29 a falta de medio minuto.

Ahí terminó todo, porque el Dicorpebal supo amarrar el juego para que no sucediera nada y así seguir en el segundo puesto de la clasificación, ahora con tres puntos de ventaja sobre el Bathco.

- Ficha técnica:

30 - Dicorpebal Logroño (14+16): Ledo (p), Lombardi (4), Preciado (6), Zaja (1), Aitor García (3), Perjel (2), Zarzuela (1), Popovic, David Cadarso (9,8p), Álvaro Martínez (3), Miguel Martínez, Pestic (1) y Galán.

29 - Bathco Torrelavega (12+17): Tecariol (p), Alex Rubiño, Juanjo Fernández, Prokop (9), Juanjo Lombilla (1), Marcio Silva (2), Javier Múñoz (4,1p), Carlos Calle (p), Andrés Moyano, Isidoro Martínez (6), Nicolai Colunga, Jokin Aja (2), Ángel Fernández (3), Scott Junior (1) y Cangiani (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 6-6, 8-7, 9-7, 10-9, 14-12 (descanso), 15-14, 18-17, 22-19, 25-22, 27-25 y 30-20 (final).

Árbitros: Martín Lorente y García Serradilla. Excluyeron dos minutos a los locales Zaja (2), Miguel Martínez, Popovic y Perjel; y a los visitantes Rubiño, Scott Junior, Isidoro Martínez (2), Aja y Ángel Fernández.

Incidencias: Alrededor de 1.200 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja. EFE