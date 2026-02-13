Rodalies operará en abril sin las limitaciones de velocidad por las obras de emergencia

Barcelona, 13 feb (EFE).- El Gobierno y la Generalitat de Cataluña prevén que Rodalies operará en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas del centenar de obras de emergencia de estas semanas, aunque esperan que ya a finales de este mes y principios de marzo se eliminen la mayoría de esas restricciones, mientras que mañana se reabrirá la RL4 entre Manresa y Cervera.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, han hecho un repaso este viernes del estado de Rodalies y han cifrado en unos 90 millones de euros la inversión destinada a las actuaciones puestas en marchas tras el accidente de Gelida (Barcelona).

Santano ha augurado que esta cifra crecerá, ya que aún están en marcha muchas de las obras de emergencia llevadas a cabo en 91 puntos de toda la red de Rodalies y que han provocado limitaciones de velocidad que se traducen en retrasos en el paso de los trenes.

"En toda Cataluña hay ahora unas 200 limitaciones de velocidad, el 50 % viene de obras que ya estaban en marcha (antes de Gelida) y el resto son de emergencia. La mayor parte de estas últimas se eliminarán entre este mes y marzo y el resto hasta abril", ha dicho Santano. EFE