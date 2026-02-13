Mikhail Shaidorov sorprende a todos y gana el oro masculino en patinaje artístico

Redacción Deportes, 13 feb (EFE).- El kazajo Mikhail Shaidorov (291.58) desafió todos los pronósticos y se hizo con el oro en la categoría individual masculina de patinaje artístico de los Juegos de Milán Cortina 2026, en un podio que completaron los japoneses Yuma Kagiyama (280.06) y Shun Sato (274.90).

Estrellas del deporte como la gimnasta Simone Biles o actores de Hollywood como Jeff Goldblum estaban presentes en las gradas del Milano Ice Skating Arena. Y, cuando esperaban el éxito de Malinin, vieron triunfar a Shaidorov.

Los 291.58 puntos que sumó en total suponen la mejor marca de su vida, mejorando incluso la que le dio la plata en el Mundial de 2025. El patinador kazajo, con cinco cuádruples limpios en su programa, dos de ellos en sendas combinaciones, demostró el nivel que le llevó a ser el segundo del mundo hace menos de un año.

Una puntuación técnica de 114.68, por la dificultad elevadísima de sus elementos, le aupó de la quinta posición en el programa corto a la segunda al final. Le ayudó, también, el hecho de que ni Daniel Grassl ni Adam Siao Him Fa ni Yuma Kagiyama ni siquiera Ilia Malinin, que llegaban al ejercicio libre con más puntos que él, estuvieran a su nivel habitual en los saltos.

Con la plata debió conformarse el japonés Yuma Kagiyama (280.06). Afortunadamente para él, traía 103.07 puntos del programa corto, lo que le permitió salvar la medalla a pesar de que su ejercicio libre no estuvo ni entre los cinco mejores de la tarde.

Kagiyama tenía cuatro saltos cuádruples en su programa, de los que solo ejecutó bien uno. Los giros y la secuencia de pasos, del máximo nivel de ejecución, le permitieron librarse del desastre.

El bronce, inesperado, fue para el también japonés Shun Sato, que había sido noveno en el programa corto, pero ejecutó un ejercicio libre brillante, sin fallos, que le permitió sumar 186.20 puntos hasta un total de 274.90.

Fuera de las medallas se quedó Ilia Malinin. El estadounidense, único hombre que ha completado un cuádruple Axel en competición, falló en más de la mitad de los saltos que tenía previstos, incluyendo su esperado Axel, que se quedó en simple.

A pesar de que contaba con 108.16 puntos del ejercicio corto, finalizó con 264.49 puntos, en octava posición en la general.

La categoría individual masculina es la tercera que reparte medallas en patinaje artístico en estos Juegos. En el evento por equipos, Estados Unidos se llevó el primer oro, mientras que el de danza sobre hielo fue para la pareja francesa formada por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron. EFE