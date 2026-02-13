El Medio Maratón de Barcelona alcanza 36.000 corredores sin récords a la vista

Barcelona, 13 feb (EFE).- El Hyundai Medio Maratón Barcelona by Brooks vivirá este domingo la edición más multitudinaria de su historia con 36.000 corredores en la prueba popular, un récord absoluto de participación en una carrera en la que, a priori, no se esperan nuevas plusmarcas tras los registros logrados el año pasado tanto en categoría masculina como femenina.

El ugandés Jacob Kiplimo firmó en la anterior edición el mejor tiempo de la historia de la prueba por las calles de la capital catalana al completar el recorrido con un tiempo oficial de 56 minutos y 40 segundos.

Sin embargo, la controvertida decisión de World Athletics, organismo rector del atletismo mundial, de no homologar la marca al considerar que el atleta se benefició del rebufo de un vehículo, impide que ese registro figure de manera oficial como récord del mundo.

Una resolución que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha calificado este viernes de "incomprensible" durante la presentación de la carrera, celebrada en el Castillo de Montjuïc.

El edil ha confirmado además que el consistorio sigue a la espera de la notificación oficial con las supuestas infracciones para poder presentar las alegaciones oportunas.

"Desde el Ayuntamiento de Barcelona vamos a llegar hasta el final. No entendemos absolutamente nada: ni la demora, ni el resultado, ni la falta de información, ni que se reconozca la mejor marca pero no el récord", ha explicado Escudé.

El concejal, visiblemente molesto, ha dejado entrever que podrían existir "ciertos intereses de terceros" tras la decisión, aunque ha reivindicado que el Medio Maratón de Barcelona "es el mejor del mundo".

En el plano deportivo, el principal favorito al triunfo será el etíope Hagos Gebrhiwet, uno de los cuatro atletas de la historia que han bajado de los 58 minutos en medio maratón y que competirá por primera vez en Barcelona.

Sus principales rivales serán su compatriota Chala Regasa, podio en 2022 y 2023 y con una mejor marca de 59:10 lograda en la capital catalana, y el suizo de origen sudanés Dominic Lokinyomo Lobalu, que en Copenhague 2022 firmó un 59:12 y buscará batir el récord de Europa que posee su compatriota Julien Wanders desde 2019 con 59:13.

En categoría femenina, ninguna de las inscritas presenta registros que inviten a pensar en un asalto al récord del circuito que la keniana Joyciline Jepkosgei estableció el año pasado con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 15 segundos.

La también keniana Loice Chemmung, con 1:05:46, parte como principal favorita tras ser cuarta en el maratón de Chicago y actual campeona nacional de 10 kilómetros, mientras que sus principales rivales serán las estadounidenses Weini Kelati (1:06:09) y Taylor Roe (1:06:20).

La atleta española más destacada será Marta Galimany, que llega tras firmar su mejor marca personal en el Medio Maratón de Sevilla y que ha reconocido que Barcelona, en la que será su cuarta participación, reúne "todos los ingredientes" para rebajar su 1:09:57 logrado en la capital hispalense.

La organización ha confirmado que la prueba mantendrá el mismo itinerario que el año pasado: un recorrido íntegramente urbano, con salida en el paseo de Isabel II y llegada en la avenida Marina, junto al Parque de la Ciutadella, en un circuito muy lineal, con apenas desnivel acumulado y solo 25 curvas.

Más allá de la élite, la carrera pasará a la historia por su masiva participación: con más de 36.000 inscritos superará los 31.000 del año pasado y se consolidará como el segundo medio maratón más multitudinario de Europa, solo por detrás de Berlín, con 40.000 corredores.

Asimismo, la edición de este año repetirá un 40 % de participación femenina, el porcentaje más alto de su historia, e igualará también el récord de participación internacional, con un 40 % de atletas procedentes de 95 países distintos. EFE

