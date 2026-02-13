Espana agencias

El Bada Huesca, con moral, viaja a Aranda de Duero

Huesca, 13 feb (EFE).- El Bada Huesca viaja a tierras burgalesas para medirse este sábado a las 16.30 horas con el Villa de Aranda, un duelo al que llega con moral renovada tras el empate logrado el pasado miércoles en casa ante el Atlético Valladolid, tras realizar un buen partido.

El equipo oscense, con tan sólo dos jugadores lesionados, Carlos Molina y Rafael Paulo, acude a este choque, según ha comentado el entrenador, José Nolasco, con más armas para afrontarlo.

"Ahora tenemos más armas y posibilidades para afrontar los partidos, ya que podemos hacer más rotaciones y los jugadores pueden jugar con más rendimiento y dar todo en cada partido, ya que puedo contar con muchos jugadores para hacer cambios que antes no podía", ha relatado.

Sobre lo que tiene que mejorar el equipo, el técnico se centra, sobre todo, en "el tema defensivo y no cometer tantos errores no forzados".

"También, sabiendo aprovechar las ocasiones que se nos presentan desde los seis metros, sin olvidarnos de los picos que hay en los partidos, ya que te pueden llevar a que se te vaya el encuentro", ha matizado.

Sobre el BM Villa de Aranda, el entrenador del Bada Huesca ha afirmado que lo ve como un rival que "tiene jugadores de mucha calidad", una plantilla "amplia", con tres efectivos por puesto, y un "gran entrenador como Javier Márquez" que, ha recordado, el pasado año fue distinguido como mejor técnico de la categoría.

Además, ha apuntado que "el público de Aranda está muy encima de jugadores y de árbitros, por lo que es muy difícil puntuar allí".

Nolasco ha confiado en no regresar de vacío si juegan como ante el Valladolid y ha observado que el partido será "muy diferente" al de la primera vuelta porque "todo ha cambiado y es "mucho más difícil para todos", cuando todas las escuadras se juegan tanto, por lo que ha anticipado que "habrá que apretar los dientes para sacar algo positivo de Aranda".

El partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la ASOBAL entre el BM Villa de Aranda y el Bada Huesca se disputará en el polideportivo Santiago Manguán, del Villa de Aranda, con arbitraje de Murillo y García.

