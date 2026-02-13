Espana agencias

Aceptan el despido de un vigilante que no fue al trabajo tras cambiarle las vacaciones

Guardar

Vitoria, 13 feb (EFE).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado procedente el despido de un trabajador que se ausentó sin justificar del trabajo tras cambiarle la empresa las vacaciones sin respetar el plazo legal.

El Tribunal ha estimado el recurso de la empresa y ha revocado la sentencia de un juzgado de Vitoria que consideró nulo el despido y condenó a la empresa a la readmisión del trabajador, al pago de los salarios de tramitación y al abono de una indemnización por daños morales de 7.501 euros.

El trabajador, un vigilante de seguridad, se ausentó sin justificar siete días del trabajo en agosto del 2024 tras cambiarle la empresa las vacaciones que tenía concedidas por calendario, sin respetar los dos meses de antelación que exige el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajador.

El Superior recuerda que la ausencia injustificada durante siete días dentro de un mismo mes constituye una falta muy grave que supone despido según el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada.

La empresa modificó el calendario laboral que había comunicado en diciembre de 2023 un mes antes de que el trabajador comenzara el disfrute de sus vacaciones y por tanto no se respetaron los dos meses de antelación.

Por ello, el Tribunal debía decidir si la ilegalidad cometida por la empresa en relación con las fechas de vacaciones justifica o no la inasistencia del demandante a su puesto de trabajo.

El TSJPV ha subrayado que la decisión empresarial de modificar la vacaciones no mereció de respuesta alguna por parte del trabajador, ni verbal ni por escrito, una "pasividad" que el tribunal dice que no se explica, dado que legalmente disponía de un procedimiento especial y urgente para la fijación judicial de las fechas de vacaciones ante la controversia surgida.

"Resulta inasumible que el trabajador no se alzara frente al cambio de fechas y decidiera unilateralmente dejar de asistir a su puesto sin advertencia alguna, causando lógicamente el correspondiente perjuicio a la empresa", ha afirmado el TSJPV, que afirma que esa conducta fue "grave y deliberada, no concurriendo circunstancia alguna que le exima de su responsabilidad o atenúe la misma".

No obstante, la resolución ha contado con un voto particular de uno de los tres magistrados, que considera que el despido debió ser declarado improcedente porque la decisión empresarial que está en la base de la conducta del trabajador no respeta la legalidad vigente y la actuación de este "carece de la gravedad y culpabilidad precisas, al estar conectada con una previa decisión empresarial que no respeta la normativa laboral".

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por un tren Alvia en Talavera

Infobae

Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a madre e hijo en Almería

Infobae

Detenido un prófugo de Finlandia que se escondía en una autocaravana en Alicante

Infobae

El PP quiere que el municipio natal de Lambán condene las críticas de Óscar López

Infobae

Espinel reconoce que al fútbol hondureño le falta organización para competir en Concacaf

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa