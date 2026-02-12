Un renqueante Thierry, un reconvertido o un canterano, opciones de Corberán en el lateral

Valencia, 12 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, deberá elegir para cubrir el flanco derecho de la defensa este domingo en el derbi ante el Levante entre un renqueante Thierry Rendall, un jugador reconvertido, bien en linea de cuatro o de cinco, o un canterano.

El lateral derecho titular en las últimas semanas había sido Dimitri Foulquier pero ya fue baja el domingo ante el Real Madrid y este jueves fue operado de la rodilla izquierda por lo que no estará en el Ciutat de València ni en los próximos partidos.

La opción natural es devolver la titularidad a Thierry pero el portugués, que reapareció el domingo tras un mes de baja por una lesión muscular, apenas jugó unos minutos y este jueves no se ejercitó con sus compañeros porque arrastra molestias.

La tercera opción usada otras veces era echar mano del defensa del filial con dinámica de primer equipo Rubo Iranzo, que ha actuado en la demarcación de lateral derecho cuando el primer equipo lo ha necesitado. Pero el valenciano la semana pasada sufrió un esguince en la rodilla y también es baja.

Corberán esperará a ver la evolución de Thierry pero debe contemplar ya alternativas. Entre las opciones, está jugar con una línea de cinco como ya hizo ante el Real Madrid con Luis Rioja como carrilero. El sevillano, u otro jugador de banda como Diego López, podrían actuar como lateral.

También podría jugar en el lateral con un central, que podría ser Unai Núñez, y que podría aparecer en una línea de cuatro o utilizar también con ese mismo dibujo a un lateral derecho del Valencia Mestalla como Miguel Monferrer, que ya se ha entrenado con el primer equipo. EFE

