Espana agencias

Un renqueante Thierry, un reconvertido o un canterano, opciones de Corberán en el lateral

Guardar

Valencia, 12 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, deberá elegir para cubrir el flanco derecho de la defensa este domingo en el derbi ante el Levante entre un renqueante Thierry Rendall, un jugador reconvertido, bien en linea de cuatro o de cinco, o un canterano.

El lateral derecho titular en las últimas semanas había sido Dimitri Foulquier pero ya fue baja el domingo ante el Real Madrid y este jueves fue operado de la rodilla izquierda por lo que no estará en el Ciutat de València ni en los próximos partidos.

La opción natural es devolver la titularidad a Thierry pero el portugués, que reapareció el domingo tras un mes de baja por una lesión muscular, apenas jugó unos minutos y este jueves no se ejercitó con sus compañeros porque arrastra molestias.

La tercera opción usada otras veces era echar mano del defensa del filial con dinámica de primer equipo Rubo Iranzo, que ha actuado en la demarcación de lateral derecho cuando el primer equipo lo ha necesitado. Pero el valenciano la semana pasada sufrió un esguince en la rodilla y también es baja.

Corberán esperará a ver la evolución de Thierry pero debe contemplar ya alternativas. Entre las opciones, está jugar con una línea de cinco como ya hizo ante el Real Madrid con Luis Rioja como carrilero. El sevillano, u otro jugador de banda como Diego López, podrían actuar como lateral.

También podría jugar en el lateral con un central, que podría ser Unai Núñez, y que podría aparecer en una línea de cuatro o utilizar también con ese mismo dibujo a un lateral derecho del Valencia Mestalla como Miguel Monferrer, que ya se ha entrenado con el primer equipo. EFE

plm/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Infobae

Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Infobae

Confirman 12 años de cárcel a un luchador de muay thai que noqueó a un hombre de un golpe

Infobae

El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Infobae

Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa