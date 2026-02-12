Rubén Blades, Garbage, Van Morrison y John Legend, en las Noches del Botánico 2026

Madrid, 12 feb (EFE).- La X edición de las Noches del Botánico tiene en su edición 2026 un cartel en el que destacan estrellas de la música como el cantautor panameño Rubén Blades, el rock alternativo de Garbage, una leyenda como Van Morrison y John Legend, que atesora once Premios Grammy.

La programación de 2026 volverá a tener como escenario el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid del 3 de junio al 31 de julio, con 54 conciertos y más de 60 artistas, un festival por el que han pasado ya más de un millón de asistentes a lo largo de esta década.

En esta convocatoria ya algunos de los conciertos tienen las entradas agotadas. Es el caso del icono británico Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian o Diana Krall para quienes ya no quedan localidades.

La organización ha dado a conocer este jueves el cartel completo de la que será su décima celebración que en el mes de junio inaugurará Omega de Morente, el disco del fallecido Enrique Morente en colaboración con el grupo de rock granadino Lagartija Nick del que este año se celebra el 30 aniversario (3 junio), un día en el que se anuncian grandes colaboraciones en el escenario.

Rigoberta Bandini ha añadido más fechas (4, 5 y 6 junio); le seguirá Two Door Cinema Club (7 junio), Ethel Cain (9 de junio), mientras que Big Thief y Ata Kak compartirán día (10 junio).

Les seguirá Shinova (11 de junio) y Lia Kali (12 junio). El 13 el junio está reservado para Ginebras y el 14 para Marta Santos y Macario Martínez.

El indie español está representado por Love of Lesbian que se lleva la palma con tres conciertos (15, 16 y 17 de junio); el 18 de junio está reservado para Veintiuno y la banda argentina Silvestre y la Naranja.

Inicia su andadura por primera vez en las Noches del Botánico Pablo López, que se subirá al escenario el mismo día que Pamela Rodríguez (19 junio); a los que seguirá la banda M-Clan (20 junio), la guitarra flamenca de Yeray Cortés (21 junio) y la energía y la dulzura de la francesa Zaz (22 junio).

Nile Rodgers&Chic y Mark Guiliana (23 junio); Cory Wong y Don West (25 junio); Beat (26 de junio); Antoñito Molina (27 junio); Lasso y Ela Taubert (28 junio).

Vuelve a repetir en las Noches el Botánico, a punto de celebrar su 80 cumpleaños Van Morrison, que cierra el mes de junio y abre el de agosto (30 junio- 1 julio) y que pidió volver para celebrar el décimo aniversario el festival, según ha detallado la organización.

El actor y músico Jeff Goldblum toma el testigo el 2 de julio junto a The Mildred Snitzer Orchestra. Un clásico, Jean-Michel Jarre repite dos fechas (3 y 10 junio); Snarky Puppy y Nate Smith coinciden el 4 de junio; para dar paso a la banda de rock alternativo procedente de Wisconsin, Garbage (5 julio).

Continúa el compositor estadounidense, autor de las bandas sonoras de las películas de Tim Burton, Danny Elfman's (6-7 junio); Tomora (8 julio); Silvana Estrada y Mari Froes (9 julio); Alabama Shakes y Dove Ellis coincidirán el 11 de julio.

A mitad de mes llegan Nu Genea y Gilson (12 julio); Barbasónicos y El Zar (13 julio); Elvis Crespo (15 julio); Bell&Sebastian (16 julio); Rick Astley (17 julio); OMD (18 de julio); la banda de blues y rock ZZ Top (20 julio).

Continúa el cartel con Biffy Clyro (21 julio); el actor y músico John Legend, con 11 Grammys en su haber, es una de las grandes apuestas de esta edición (22 julio); León Benavente compartirá cartel el 23 de julio con Él Mató a un Policía Motorizado y a ellos les seguirá la argentina María Becerra (24 julio).

Al día siguiente está programado The Kooks (25 julio); Pat Metheny (26 julio); Diana Krall al piano (27 julio).

El panameño Rubén Blades repite en el Botánico (28 julio) con Roberto Delgado Big Band para celebrar su aniversario; LP (29 julio); Tom Jones (30 julio) y cerrará los conciertos de 2026 Cultura Profética y Çantamarta. EFE