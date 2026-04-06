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Pegula se mantiene quinta; Osorio cae 27 puestos

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Madrid, 6 abr (EFE).- La temporada de tierra batida arrancó con éxito para la estadounidense Jessica Pegula, que consiguió mantenerse quinta en la clasificación tras revalidar su título como campeona en el torneo de Charleston WTA 500, mientras que no corrió la misma suerte la colombiana Camilia Osorio, que descendió 27 puestos hasta la posición 81 del ránking mundial tras caer en octavos de final y no poder defender su título como campeona de la Copa Colsanitas WTA 250.

Pegula, quinta del ránking mundial con 6.243 puntos, sigue reinando en Charleston por segundo año consecutivo tras vencer en la final a la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 6-2;6,2, y se convierte en la primera jugadora en revalidar el título del torneo desde Serena Williams en 2013. El gran ascenso en la tabla se lo llevó Starodubtseva tras alcanzar la final en Charleston, donde consiguió ascender 36 puestos hasta la posición 53 con 1.139 puntos, la mejor de su carrera hasta el momento.

Por su parte, Osorio fue eliminada en octavos de la Copa Colsanitas ante la argentina Jazmín Ortenzi, 164 del ránking tras ascender 42 puestos hasta la posición 164 de la tabla. Ortenzi no pudo en semifinales contra la checa Marie Bouzkova, ganadora del torneo (el tercer título individual que levanta en su carrera), y ascendió dos puestos para colocarse la 24 del mundo.

En Bogotá, la colombiana Emiliana Arango también consiguió una buena actuación que la sirivió para subir 20 puestos hasta la posición 86 con 843 puntos tras alcanzar las semifinales.

No hubo cambios en el top 10 de la clasficación, que mantiene a la bielorrusa Aryna Sabalenka como líder de la clasificación, seguida por la kazaja Elena Rybakina (2ª) y la estadounidense Coco Gauff (3ª), que no compitieron la semana pasada tras disputar los torneos WTA 1.000 de Indian Wells y Miami. En el top-20, la suiza Belinda Bencic superó a la checa Karolina Muchova en el puesto 11; y la estadounidense Madison Keys le arrebató el puesto 17 a la danesa Clara Tauson.

En cuanto a las españolas, Paula Badosa ascendió once puestos en la tabla tras llegar a octavos de final en Charleston, pero se quedó a las puertas del top 100 aunque recibió la "wildcard" en el torneo WTA 500 de Linz (Austria) para clasificarse en el cuadro final de Roland Garros sin pasar por la fase previa. Por su parte, la española Jessica Bouzas subió un puesto hasta el puesto 47 tras alcanzar octavos en Bogotá. EFE

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