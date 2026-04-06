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Rafael Jódar se acerca al top 50 tras conquistar su primer título ATP en Marrakech

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Redacción deportes, 6 abr (EFE).- El tenista español Rafael Jódar ha subido treinta y dos posiciones en el ránking ATP y se sitúa en el puesto 57, tras conquistar su primer título en el ATP 250 de Marrakech (Marruecos).

Con tan solo 19 años, Jódar se ha convertido en una figura esperanzadora para el tenis español después de vencer al argentino Marco Trungelliti en la final por un contundente 6-3 y 6-2.

El también español Daniel Mérida, de 22 años, se ha quedado tan solo a siete puntos en el ránking de poder estar entre los cien mejores tenistas del mundo tras caer en la final del ATP 250 de Bucarest, Rumanía, ante el argentino Mariano Navone por 6-2, 4-6 y 7-5.

Respecto al resto de españoles, Roberto Bautista cae cinco puestos a la posición 85 tras perder en la fase previa del ATP de Montecarlo ante el kazajo Shevchenko mientras que Pablo Carreño también retrocede cuatro puestos hasta situarse 92.

El "top 10" se mantiene casi intacto con el estadounidense Ben Shelton como única novedad que, tras adelantar a su compatriota Taylor Fritz, se sitúa en el puesto 8 de la clasificación mundial. EFE

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