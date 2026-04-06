Los feminismos interseccionales plantean un diálogo para combatir juntos a la ultraderecha

Érica Roura Carrera

Barcelona, 6 abr (EFE).- Los feminismos interseccionales, concepto que incluye no solo el género sino también la clase social, la edad o la raza como elementos de discriminación, emergen como una propuesta "plural" que reivindica el diálogo en el movimiento feminista para hacer frente juntos a los discursos de la extrema derecha.

Así lo han explicado en una entrevista a EFE las autoras del libro 'Feminismes interseccionals', Alícia Villar, doctora y profesora de sociología en la Universitat de València (UV), y Vicenta Tasa, doctora y profesora de derecho constitucional en la UV.

La interseccionalidad, concepto desarrollado en el ámbito del pensamiento feminista, parte de la idea de que las desigualdades no actúan de forma aislada, sino que se entrecruzan.

Así, el libro se construye con entrevistas a una docena de especialistas del ámbito académico, institucional y activista, a quienes se les plantea, entre otras cuestiones, qué significa para cada una la interseccionalidad para "hacer comprensible" este concepto y trasladarlo al terreno práctico.

A partir de estas voces, las autoras proponen su propia definición: la interseccionalidad como una herramienta contextualizada para abordar la complejidad social, identificar estructuras de dominación y avanzar hacia la justicia social.

Insisten, además, en aclarar que "no es una suma de opresiones ni un ranking de discriminaciones", sino una forma de entender cómo éstas interactúan y generan realidades diversas.

El enfoque interseccional amplía la perspectiva de género del feminismo tradicional al incorporar múltiples dimensiones que "atraviesan" la vida de las personas.

"El género es imprescindible, pero no suficiente", señala Alícia Villar, que defiende una mirada "más rica y poliédrica" frente a visiones simplificadas.

Este planteamiento responde también a debates internos del feminismo, donde algunos sectores consideran que la interseccionalidad "puede diluir" sus objetivos al "abrir demasiados frentes".

No obstante, las autoras reivindican el "carácter plural" de los feminismos y cuestionan "quién define sus prioridades", así como subrayan que la meta común debe ser "una sociedad basada en la justicia social".

En la entrevista, las autoras han explicado a EFE que su trabajo conjunto comenzó en proyectos vinculados a políticas de igualdad en la Comunitat Valenciana, donde constataron tanto el potencial como los obstáculos de trasladar este enfoque a la aplicación práctica en la legislación o la acción pública.

Entre los principales retos, destacan la falta de apoyo institucional y la "fragmentación de las administraciones", que suelen abordar las desigualdades de forma sectorial en lugar de integrada.

El libro propone cinco orientaciones básicas para avanzar: identificar prácticas ya existentes, formar al personal en este ámbito, generar motivación, trabajar con datos desagregados y evaluar de forma continua las políticas.

"Es un cambio de paradigma que requiere formación y compromiso", señala Vicenta Tasa, que hace hincapié en que "la ganancia de la aplicación de la perspectiva interseccional es superior a la dificultad de su aplicación".

La obra se ha publicado en un contexto marcado por el "auge de discursos antifeministas" y el crecimiento de posiciones políticas "contrarias a las políticas de igualdad" que, a juicio de Villar, son discursos que "responden a una reacción a los avances del feminismo".

Este fenómeno, explica Tasa, se ve reforzado por discursos institucionales, movimientos organizados y la difusión de contenidos antifeministas en entornos digitales.

Villar, por su parte, advierte también del riesgo de división interna dentro del feminismo, "que puede debilitar su capacidad de respuesta" ante un escenario de "emergencia feminista" frente al "monstruo del antifeminismo y los partidos de extrema derecha".

Las autoras llaman a generar alianzas y mejorar la comunicación del feminismo, especialmente entre la población joven, donde detectan desinformación y "una creciente percepción del feminismo como movimiento excluyente". EFE

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