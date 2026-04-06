Espana agencias

Gayà: “Ya estamos centrados en el Elche, vamos a salir con todo a por los tres puntos”

Guardar

Valencia, 6 abr (EFE).- El capitán del Valencia José Luis Gayà señaló que la remontada del Celta de Vigo de este domingo en Mestalla fue “una pena”, pero apuntó que ya están “centrados” en el partido del sábado contra el Elche, donde saldrán “con todo” a por los tres puntos.

“Queríamos la tercera victoria en casa, hemos estado ahí pero no ha podido ser. Se nos han escapado los tres puntos que queríamos, deseábamos, dárselos a la afición que han estado animando hasta el final. Ha sido una pena, pero estamos ya centrados en el Elche, tenemos que seguir mirando cada partido, son tres puntos más y vamos a salir con todo para conseguir los tres puntos”, dijo en declaraciones al club.

El lateral izquierdo del Valencia jugó con una máscara después del golpe recibido en el pómulo en Sevilla, una protección con la que se entrenó durante toda la semana para acostumbrarse, pero que reconoció que al principio del encuentro le molestaba.

“Siempre intento ayudar al equipo desde mi parcela. En la primera parte he tenido varias acciones que molestaba, alguna herida en la nariz. La máscara me ayudaba a protegerme el pómulo y siempre intentando ayudar al equipo que para eso estamos, para ayudar”, contó.

Gayà analizó que en la primera parte todo el equipo tuvo una buena disciplina sin balón, pero, en cambio, con balón no estuvieron finos, mientras que lamentó que en la segunda parte el Celta mejoró con los cambios y a ellos les costó adaptarse. “Han venido dos goles muy rápidos que nos han hecho mucho daño, lo hemos intentado y luego ha llegado el tercero, lo hemos intentado pero ante un rival con mucha calidad no hemos podido”, lamentó. EFE

plm sm/og

Últimas Noticias

Cereza, frambuesa o fresa, no hay escapatoria: todo al rojo

Infobae

Montero rechaza apoyar un Ejecutivo del PP en Andalucía para evitar que Vox gobierne

Infobae

El paro cayó en marzo en 14 comunidades, más en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana

Infobae

JJ Spaun alcanza el 'top 5' y Rahm llega al Masters trigésimo

Infobae

Cuarto día de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria