Pablo Martínez se acuerda de Hugo Duro y la polémica de Mestalla: “Nadie ha olvidado nada”

Valencia, 12 feb (EFE).- El capitán del Levante, Pablo Martínez, aseguró este jueves, a falta de tres días para el derbi ante el Valencia, que en el vestuario levantinista no han olvidado ni las declaraciones ni los gestos de Hugo Duro al acabar el duelo de la primera vuelta en Mestalla, donde se impuso el equipo local por 1-0 en un partido que acabó con polémica y una tangana entre varios jugadores.

Hugo Duro, autor del gol del triunfo del Valencia, fue el jugador más buscado por los futbolistas del Levante al acabar el encuentro y éste respondió con varios gestos con las manos y, además, en la entrevista posterior y todavía en el césped, aseguró que un futbolista del Levante que no sabía quién era “no paraba” de pegarle sin balón, en alusión al defensa argentino Matías Moreno.

Preguntado por si esta polémica podía servir como motivación al equipo y si el vestuario recordaba esta polémica, el capitán del Levante respondió que “por supuesto”.

“Aquí nadie ha olvidado nada, ni declaraciones, ni gestos, ni cosas por el estilo. Pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, en cómo venimos trabajando. Al final es lo más importante y lo que nos va a llevar a la victoria. No disputas con gente que no nos interesa y centrados en lo nuestro”, dijo Pablo Martínez en una rueda de prensa tras el entrenamiento.

El capitán del Levante admitió que si no es el partido “más importante del año es uno de los más importantes” y recalcó que se toman el encuentro “como una final”.

“Sabemos lo que nos estamos jugando. En el partido de Mestalla se nos quedó un poco a la espinita de haber conseguido algo más allí. Creemos que la línea de trabajo que estamos llevando está siendo buena, tenemos mucha confianza y tenemos el plus de jugar en casa con nuestra gente. Seguro que ellos tienen muchas ganas y eso nos va a llevar a conseguir la victoria”, indicó

“El equipo es fuerte, compite contra el equipo que sea. Creo que estamos en una dinámica buena y hay que aprovecharla. Creo que el equipo está llevando una línea de trabajo muy sólida. Es lo que nos va a llevar a que el equipo esté fuerte durante los noventa minutos y concentrados al máximo para llevar al Levante la victoria”, agregó.

El futbolista del Levante reconoció que será especial jugar su primer derbi en el Ciutat de València.

“Son muchos años ya disfrutando del Levante, de los derbis y nunca había tenido la oportunidad. Emocionado y con muchas ganas de que llegue, de poder vestir esta camiseta, de llevar el brazalete. Ojalá regalarle a la afición una victoria contra el máximo rival y hacerlo aquí en casa”, afirmó.

Pablo Martínez, que confesó que “puede ser” el mejor momento en su carrera en el Levante, se mostró encantado con su nuevo rol en el esquema de Luís Castro. “El jugar por dentro me beneficia, es una posición en la que me encuentro muy a gusto. Tengo esa capacidad de llegar a las dos áreas, yo creo que es el fútbol que me beneficia, el míster me da esa confianza. Estamos trabajando bien, creo que su idea desde el primer momento ha calado en el vestuario.

El futbolista madrileño, además, quiso dejar claro que el hecho de que acabe contrato a final de temporada “es lo menos importante” en este momento y también quiso pasar página a la polémica expulsión de su compañero Alan Matturro en el partido del pasado domingo en San Mamés ante el Athletic Club.

“Es una acción muy rápida, pero hay dos jugadores que se están agarrando mutuamente, el balón no aparece en la imagen. Ellos interpretan que puede controlar, nosotros pensamos que no, pero ya ha pasado y no nos va a arreglar nada así que a mirar hacia adelante”, finalizó. EFE

