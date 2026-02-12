Espana agencias

Óscar López dice sentirse "muy mal" al ver a Ábalos en el banquillo pero avisa de que nadie está libre de tener un caso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho esta mañana sentirse "muy mal" por ver a su excompañero de partido y de Gobierno José Luis Ábalos sentado en el banquillo de los acusados por corrupción.

Ha señalado que "el señor Ábalos, como los demás, tiene derecho a defenderse", pero ha recordado también que "nadie está libre de tener algún caso". No obstante, considera que "lo importante es cómo se reacciona" y su partido ha sido "contundente".

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha recordado que él formó parte del equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba en el PSOE y estuvieron "años ya años" denunciando la Gürtel, que estalló en 2009 y hasta 2018 no hubo sentencia.

Por el camino, ha recordado que se conocieron los papeles de Bárcenas y el PP "cerraba filas, se protegían, se amparaban", ha señalado mientras que, según ha dicho, el PSOE, actúa "cada vez que hay un caso" y no se espera a que haya una sentencia.

También ha rechazado que pudieran haber tomado medidas antes, sino que lo han hecho cuando había elementos sólidos. En este sentido, ha rechazado la información que dieron algunos medios previamente, a los que ha calificado de "digitaluchos basura", recordando que a él le han atribuido cuentas en Panamá y República Dominicana y "todavía" las está buscando.

"Hay que distinguir de lo que son verdaderas campañas falsas, sin ninguna base, que no tienen ningún sentido, de cuando hay algo que hace indicar, y así hemos actuado, oiga, con el señor Santos Ferrán, fue cuando hubo el informe de la UCO, la misma mañana que se conoció el informe de la UCO", ha exclamado al tiempo que recordaba que llegó a los medios de comunicación antes que al Gobierno.

También ha defendido que en los casos de acoso el PSOE actuó inmediatamente y ha puesto como ejemplo el caso "Salazar", diciendo que éste dejó su puesto de trabajo, nómina y cargos al día siguiente de que Eldiario.es publicara la noticia de que se había sobrepasado con sus trabajadoras. No obstante, el exasesor Francisco Salazar negó en el Senado que hubiera dejado su puesto por este motivo.

