Llorente: "Para nada estamos en la final"

Madrid, 12 feb (EFE).- Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, manifestó, después de la goleada al Barcelona (4-0), que "para nada" están en la final.

"Para nada estamos en la final. En el fútbol se han visto cosas peores. Resultados más amplios que se te van. Hay que jugar la vuelta. Puede pasar que entras allí y te meten un gol rápido y se te va el partido. Es un tema mental", dijo el futbolista a Movistar.

Sobre el gran partido de su equipo, comentó: "Ha sido una locura y más contra el Barcelona. El equipo ha hecho todo bien, juntitos atrás, sin encerrarnos y presionando arriba rompiendo los espacios. Incluso tuvimos más ocasiones para marcar más goles".

Preguntado por Griezmann, dijo que les da "la vida". "Ya conocemos a Grizi, tanto el partido del Betis de Copa como éste ha estado a un nivel muy alto. Nos da la vida por cómo ve el fútbol y cómo juega"

Y sobre Julián Alvarez, añadió: "El gol de Julián nos va a hacer bien tanto a él como a todos. Somos conscientes de lo importante que es. La temporada pasada demostró lo importante que es. Muy contentos. Seguro que se va a quitar algo de peso y nos va a dar mucha fuerza".

En cuanto a los seis minutos de parón en el gol anulado a Cubarsí, declaró: "Es lo que nos molesta a los jugadores. En ese tiempo paras y te quedas frío. Deberían mirarlo mas rápido". EFE.

EFE

