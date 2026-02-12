El vino sirve de pretexto para mostrar obras cubistas de Picasso, Braque y Gris en Logroño

Logroño, 12 feb (EFE).- La exposición 'El vino como pretexto en el cubismo' reúne una treintena de obras de este movimiento artístico en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño, donde conviven cuadros de Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque y Manolo Valdés con piezas del pintor suizo Willy L'Eplattenier, considerado "el último cubista".

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha inaugurado este jueves esta exposición, junto a su comisario, el director de la Fundación Vivanco, Santiago Vivanco; y el también grabador y escultor Willy L'Eplattenier.

En una rueda informativa, el comisario ha explicado que la muestra, que se podrá visitar hasta diciembre de 2027, está formada por piezas procedentes de la Colección Vivanco, cuatro de ellas de la muestra permanente del Museo Vivanco de Briones (La Rioja) y otras de sus fondos propios, entre las que hay algunas que no se habían exhibido nunca.

Así, se han trasladado al CCR desde el Museo Vivanco los cuadros: 'La botella de vino', de Picasso; 'Botella de vino' y 'Naturaleza muerta', de Gris; y 'Tetera y racimo de uvas', de Braque.

La exposición cuenta con una obra nunca antes expuesta públicamente del artista ruso Serge Férat, que aporta una mirada poco conocida del cubismo parisino, movimiento en el que destacó dentro del círculo del poeta Guillaume Apollinaire.

Además, los visitantes podrán disfrutar de un óleo del artista checo Emil Filla, de un dibujo original del español Ismael González de la Serna, de su etapa cubista en París; de otra obra de Eusebio Sempere y de tres más de L'Eplattenier.

Entre las 31 piezas que componen esta muestra también destacan 19 de Manolo Valdés, que no son estrictamente cubistas, pero recogen naturalezas muertas formadas por copas y botellas, con etiquetas de vinos riojanos de López de Heredia, Bodegas Bilbaínas, Federico Paternina y Tondonia, entre otros.

Vivanco ha afirmado que el cubismo fue "la primera gran vanguardia que rompe con el arte que se venía haciendo desde el Renacimiento" y ha ensalzado, como artista vivo, la obra de Willy L'Eplattenier, afincado en Granada desde hace 34 años.

Este artista ha explicado que, para él, el cubismo es "una forma de pensamiento", ya que al pintar, intenta descomponer la realidad y reproducir una tercera dimensión.

Entre los elementos clásicos del cubismo ha citado la guitarra, que Picasso utilizó para representar la forma de la mujer; y las botellas y copas de vino, ya que "los cubistas eran gente que bebían más de la cuenta", ha bromeado.

Por su parte, el alcalde logroñés ha considerado que esta es una exposición "inédita en el mundo", ya que cree que antes no se habían reunido cuadros cubistas con temática en torno al mundo del vino.

"Hoy el sector del vino está pasando algunas dificultades, pero lo que nos une, nos hace grandes y alimenta el alma ahora mismo son compromisos culturales de esta naturaleza", ha concluido. EFE

