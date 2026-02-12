CCOO advierte de que la batalla judicial entre Indra y General Dynamics pone en riesgo 10.000 empleos

La preocupación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se centra en el potencial bloqueo de los reales decretos que destinan 10.400 millones de euros a la modernización de las fuerzas armadas, advirtiendo sobre consecuencias que podrían afectar a la totalidad de los programas de desarrollo previstos por el Gobierno. Según informó CCOO, la judicialización de los préstamos estatales a interés cero, solicitada por Santa Bárbara Sistemas —filial de General Dynamics European Land Systems (GDELS)— amenaza el futuro de la industria de defensa española y pone en juego 10.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con el comunicado emitido por CCOO y citado por el medio, el conflicto surge a partir de un recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo por Santa Bárbara Sistemas, que pide la suspensión cautelar de préstamos estatales por un total de 3.000 millones de euros. Los fondos, que el Gobierno concedió a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), se destinan a la prefinanciación de los programas para los nuevos obuses de ruedas y de cadenas, contemplados dentro de la estrategia de modernización militar.

El sindicato considera "absolutamente indeseada" la situación de judicialización que afecta a este proceso, ya que, de prosperar el recurso por un supuesto defecto de forma en la aprobación de uno de los reales decretos, podrían verse revertidos todos los programas asociados, según consignó la organización. Para CCOO, paralizar el proceso de modernización supondría perder una oportunidad difícilmente recuperable en un momento especialmente favorable, tanto en lo económico como en lo tecnológico e industrial, para la industria del sector.

La batalla legal entre Indra y General Dynamics plantea el riesgo de anular inversiones críticas y obstaculizar el avance de proyectos clave. Según publicó CCOO, el impacto potencial de esta disputa no se limita a la modernización de las fuerzas armadas, sino que afectaría de forma directa al empleo, así como al desarrollo industrial y tecnológico, por lo que el sindicato llama a ambas compañías involucradas y a Santa Bárbara Sistemas a llegar a un acuerdo inmediato por el interés general de la industria nacional.

El recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas solicita al Supremo la suspensión de los préstamos a interés cero otorgados para dos de los programas prioritarios, que ascienden a 1.181 millones de euros y 1.821 millones de euros, respectivamente. Estos programas figuran junto a otros en el real decreto del 14 de octubre de 2025, donde se recogen las bases para la concesión directa de créditos dirigidos a proyectos industriales especiales de modernización militar.

Según reportó la organización sindical, el Ejecutivo español ya ha canalizado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses entre diferentes empresas participantes en la estrategia de modernización, con el objetivo de que la industria de seguridad y defensa nacional pueda competir en términos comparables con el resto de Europa.

La sección de Industria de CCOO, encabezada por Unai Sordo, ha destacado que el contexto actual representa “una oportunidad histórica” para consolidar infraestructuras industriales, favorecer la colaboración entre compañías y universidades tecnológicas, impulsar la formación profesional y fomentar tanto el desarrollo de startups como la expansión empresarial asociada a tecnologías avanzadas.

CCOO advierte en su nota, reproducida por el medio, que si la judicialización impide que los proyectos avancen, la competitividad internacional de la industria de defensa española quedaría comprometida y se pondría en riesgo el desarrollo de capacidades estratégicas que el país solo posee aún en fase de diseño o planificación. El sindicato remarca que es imprescindible abordar la situación con la máxima sensibilidad, de modo que se encuentre solución que beneficie al conjunto del sector.

Desde el sindicato, la coordinadora del área de Defensa insiste en la necesidad de priorizar el interés general, garantizar la calidad de los puestos de trabajo y promover el crecimiento industrial, sin que decisiones de carácter estratégico resulten bloqueadas por disputas particulares o ajenas al bienestar colectivo, detalló CCOO.

A través de su comunicado, la organización subraya el papel del proyecto estatal para acelerar la transformación tecnológica y afirma que el momento actual es determinante para que España avance en el cambio de modelo productivo y fortalezca tanto su autonomía estratégica como su posición en el campo de la alta tecnología. CCOO ha reivindicado que el impulso gubernamental pretende dotar a la nación de mayores recursos de soberanía en materia de defensa, una estrategia que, de acuerdo con lo comunicado por el sindicato, se vería gravemente afectada si la disputa no se resuelve con rapidez y cooperación entre las partes.