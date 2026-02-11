Espana agencias

Un exsoldado marroquí inicia una huelga de hambre en Barcelona para exigir asilo

Barcelona, 11 feb (EFE).- Omar Touanina, un joven marroquí interno en el CIE de Barcelona, ha iniciado una huelga de hambre para pedir al Gobierno que revise su solicitud de asilo, alegando que si regresa a su país teme represalias por las operaciones contra narcos en las que participó cuando era soldado.

Según ha avanzado El Periódico de Catalunya y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el joven, que ingresó en el CIE de la Zona Franca hace cerca de un mes después de que el Gobierno denegara su petición de asilo, lleva ya cinco días en huelga de hambre y sin aceptar ningún tipo de medicación.

Al tiempo que ha iniciado la huelga de hambre, Touanina ha pedido, a través de su abogado, Fernando Martínez, que se revise su petición de asilo alegando que tiene un "temor fundado de regresar a su país", donde entre los años 2014 y 2017 fue soldado y participó en operaciones contra bandas dedicadas al tráfico de armas y drogas.

En el marco de esas operaciones, alega el interno, llegó a matar a un presunto integrante de una organización dedicada al tráfico de drogas, por lo que cree que sufre un "riesgo individualizado de represalias" por parte de los narcotraficantes si es expulsado a Marruecos, según el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

En su nueva petición de asilo, el joven reclama su "puesta en libertad inmediata" -de acuerdo con la ley, como máximo podría permanecer 40 días en el CIE- debido a que la huelga de hambre supone un "hecho nuevo sobrevenido de extrema gravedad" por el "deterioro clínico" que sufre.

El interno fue visitado ayer en urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, del que fue dado de alta bajo custodia policial, según el parte médico, que descarta que sufra alteraciones psicopatológicas tras dejar constancia de que se niega voluntariamente a comer y que presenta "ideas pasivas de muerte" en el marco de su detención. EFE

