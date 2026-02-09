Espana agencias

El acusado de matar a un hombre en Mahón el día de Navidad de 2023 acepta ocho años de prisión por homicidio

El principal implicado ha admitido ante la justicia su responsabilidad en el ataque letal, mientras que el otro encausado recibió pena menor tras reconocer haber presenciado la agresión sin intervenir, ambos bajo circunstancias agravadas por consumo de sustancias

El acuerdo alcanzado contempla que el principal procesado pague indemnizaciones que suman cerca de 280.000 euros a los familiares de la víctima, tras reconocer su responsabilidad en el homicidio ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre de 2023 en Mahón. La admisión de los hechos por parte del acusado y de la persona que presenció el suceso ha permitido evitar la celebración del juicio que se habría realizado ante la Audiencia Provincial de Baleares. Según informó el medio, las partes implicadas pactaron la conformidad este lunes, lo que condujo a la imposición de penas acordadas: ocho años de cárcel para el autor del homicidio y seis meses para el testigo que no intervino en la agresión mortal.

De acuerdo con la información publicada, el principal acusado quedó finalmente condenado por el delito de homicidio. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba una condena de 20 años por el cargo de asesinato; sin embargo, la pena fue rebajada a ocho años tras la aceptación de responsabilidad por parte del procesado y la modificación de hechos en el escrito de acusación. El agresor admitió que tras una discusión con la víctima, le propinó una serie de puñetazos en el rostro, provocando su caída y pérdida de conocimiento. La muerte del agredido se produjo días más tarde, el 2 de enero de 2024, consecuencia directa de las heridas recibidas en la confrontación.

El acuerdo permitió que la acusación pública suprimiese las referencias a que el autor continuó golpeando con patadas en la cabeza a la víctima después de la primera agresión y hasta dejarla en coma, aspecto que en el relato inicial agravaba la calificación de los hechos. Reportó el medio que esta modificación fue determinante para el cambio de imputación de asesinato a homicidio y la correspondiente reducción de la pena solicitada.

Respecto al segundo encausado, el medio consignó que este también reconoció haber estado presente durante la agresión fatal y no haber realizado acción alguna para impedirla. Por estos hechos, se enfrentaba inicialmente a una petición de dos años de prisión por omisión del deber de impedir delitos, pero la condena quedó reducida a seis meses en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado.

Ambos procesados fueron juzgados considerando el atenuante de consumo de alcohol y drogas, factor que contribuyó a suavizar la responsabilidad penal de los implicados, detalló el medio. Las circunstancias del caso señalan que los hechos se originaron tras una discusión entre agresor y víctima, derivando en la serie de golpes que en última instancia resultaron letales.

La resolución del caso evita la vista oral ante jurado y cierra uno de los episodios más graves ocurridos en Mahón durante las pasadas celebraciones navideñas. Los familiares de la víctima recibirán una compensación económica significativa por los daños sufridos, conforme a lo estipulado por el acuerdo entre las partes y ratificado por la Audiencia Provincial.

