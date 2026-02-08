Desprendimientos y viviendas y locales inundados en Ceuta por los efectos de la borrasca

Ceuta, 8 feb (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido durante la madrugada de este domingo desprendimientos en distintas carreteras así como inundaciones de viviendas -siendo necesario desalojar a una familia- y locales como consecuencia de la fuerza de la lluvia provocada por la borrasca Marta.

Según ha informado en un comunicado el Gobierno ceutí, durante esta madrugada se han registrado numerosas intervenciones de los servicios de la Ciudad relacionadas con inundaciones y acumulaciones de agua, tanto en viviendas como en locales comerciales y espacios públicos, como consecuencia de las intensas lluvias.

Las principales actuaciones se han centrado en inundaciones en domicilios particulares, casas de planta baja, en distintas zonas de la ciudad así como en locales comerciales, entre ellos uno situado en la Avenida de España y otro local en el Sardinero.

En el caso de Fuente Terrones, fue necesario desalojar de forma preventiva a una familia, a la que se facilitó alojamiento en el Hotel Puerta de África.

También se han producido incidencias en la vía pública, como la inundación del acceso al aparcamiento de la Gran Vía, el corte del acceso al Príncipe a la altura del colegio Reina Sofía por un desprendimiento, y un vehículo que quedó atascado en una balsa de agua en la Carretera de Santa Catalina, sin que se produjeran daños personales entre sus ocupantes.

Asimismo, se atendieron problemas por balsas de agua filtrándose por muros en otros lugares.

Se han reforzado los equipos para atender las incidencias que se están produciendo en las últimas horas y desde el viernes por la tarde se han producido alrededor de 80 intervenciones, de ellas 30 esta pasada noche. EFE

