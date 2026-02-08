Espana agencias

Cae un grupo criminal en Mallorca dedicado a captar mujeres inmigrantes para prostituirlas

Palma, 8 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y desarticulado a un grupo criminal en Mallorca dedicado a explotar sexualmente a mujeres inmigrantes sin papeles, la mayoría jóvenes de Sudamérica, especialmente de Colombia, a las que engañaban con falsas ofertas de trabajo en España para luego ser obligadas a prostituirse.

En un comunicado este domingo, el instituto armado ha detallado que, como consecuencia de esta operación, que se ha desarrollado en varios municipios de la isla, 12 mujeres que llevaban años sometidas a la prostitución han sido liberadas, aunque la investigación apunta que a que el grupo criminal habría podido llegar a explotar a un total de medio centenar de personas.

Las víctimas eran obligadas a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder desarrollar su actividad, en la mayoría de las ocasiones por exigencia expresa de los hombres con los que eran prostituidas.

Además, estaban sometidas a un clima de amenazas, coacciones e intimidación y, dada su situación en España, no podían acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales.

Las víctimas estaban controladas continuamente por los miembros del entramado criminal y obligadas a permanecer disponibles en todo momento para ser prostituidas.

Además, los criminales obtenían beneficios económicos tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Benemérita llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios repartidos por Mallorca, que permitieron la desarticulación de esta organización criminal asentada en la isla y con actividad en diversos municipios.

En estos registros, los agentes incautaron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para la venta a clientes y varias armas de fuego (escopetas y rifles).

La investigación, que se ha saldado con una mujer y cuatro hombres detenidos, ha revelado que las víctimas eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales en la que se les prometía un trabajo de hostelería en España.

Tras las detenciones, la Guardia Civil activó el protocolo de protección a las víctimas y las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició su proceso de asistencia integral.

Los agentes no descartan que las nuevas manifestaciones permitan esclarecer nuevos métodos de captación y traslado de las mujeres, así como la posible existencia de más integrantes de la organización.

La operación corrido a cargo del Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Islas Baleares.

Asimismo, han participado unidades especializadas, como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), así como la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

La actuación se ha desarrollado en el marco de las diligencias judiciales dirigidas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Inca, bajo la coordinación de la Fiscalía Delegada de Extranjería y Trata de Seres Humanos de Baleares. EFE

