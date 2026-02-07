Espana agencias

Antich (Òmnium) critica la desinversión en Rodalies que provoca "maltrato" a los catalanes

Xavier Antich, presidente de Òmnium, denunció ante la prensa el deterioro de los servicios ferroviarios en la región, señalando la falta de recursos estatales como causa de una situación de agravio y reclamando un cambio urgente en la gestión

Durante su intervención antes de la manifestación convocada por la ANC y el Consell per la República bajo el lema ‘Prou! Única via: independència!’, Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, puso el foco en el déficit de inversiones que afecta a servicios públicos en Cataluña, especialmente al sistema ferroviario Rodalies. El dirigente solicitó soluciones inmediatas, subrayando que el atraso en las inversiones representa una "bolsa de déficit" que demanda resolución urgente y constituye una manifestación de desigualdad hacia la población catalana. Según publicó el medio facilitado, Antich argumentó que la raíz de esta situación se halla en la falta de recursos estatales asignados al servicio, lo que a su juicio provoca un agravio y una gestión insatisfactoria.

El líder de Òmnium puntualizó que los frecuentes incumplimientos estatales respecto a Rodalies repercuten de manera directa en la calidad de vida de quienes utilizan a diario el servicio de trenes suburbanos. Según consignó el medio, Antich calificó estos hechos como una forma de "maltrato" y discriminación hacia la ciudadanía de Cataluña, recalcando que la persistente desinversión impide el desarrollo adecuado de las infraestructuras. Añadió que tales carencias afectan tanto la puntualidad como la fiabilidad del sistema, lo que repercute en el desplazamiento de miles de pasajeros y en el funcionamiento general de otros servicios públicos dependientes del transporte.

De acuerdo con la información facilitada, el presidente de Òmnium mantuvo que, en su opinión, el Estado español se comporta como una entidad fallida en la gestión de los intereses catalanes. Expresó que los reiterados retrasos y la escasez de fondos invertidos en Cataluña, especialmente en el ámbito ferroviario, ponen en entredicho la capacidad estatal para ofrecer un servicio equiparable al de otros territorios. El medio detalló que Antich vinculó estas deficiencias con la necesidad de buscar nuevas soluciones políticas, asegurando que la independencia de Cataluña se presenta como la única alternativa para garantizar el adecuado funcionamiento de los recursos públicos.

Durante sus declaraciones, Antich enfatizó que abordar la acumulación de déficit en inversiones representa una prioridad para restablecer el equilibrio territorial en materia de infraestructuras. De acuerdo con lo publicado, instó a que las autoridades tomen medidas concretas, reclamando que el Estado cumpla sus compromisos y provea los recursos necesarios para revertir el estado actual del sistema ferroviario. Insistió en que la mejora de Rodalies constituye un elemento fundamental para el conjunto de la sociedad catalana.

En la misma línea, la intervención de Antich antes de la movilización recogió el sentir de numerosas entidades y plataformas que han reclamado en repetidas ocasiones una mayor atención a los servicios públicos en Cataluña. Según expuso el medio, el presidente de Òmnium utilizó la ocasión para reiterar su rechazo a "los incumplimientos del Estado", defendiendo que solo la independencia asegurarían, a su parecer, un tratamiento justo y equitativo, así como la gestión eficiente de infraestructuras como Rodalies.

De este modo, el reclamo principal apuntó a poner en evidencia el impacto que tiene la desinversión estatal en la vida cotidiana de la población, en especial a través de los continuos problemas que experimenta el sistema de trenes suburbanos. Según la información consignada por el medio, el diagnóstico realizado por Antich se sustenta en una visión de agravios acumulados que, para él, justifican tanto la exigencia de cambios en la gestión como la demanda de un nuevo marco político.

