18-15. Italia muestra de nuevo su progresión con una gran victoria ante Escocia en Roma

Fernando Castán

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección italiana de rugby, que dirige el argentino Gonzalo Quesada, mostró de nuevo su progresión al derrotar a Escocia en un emocionante partido que se decidió en los últimos minutos, cuando la defensa de la "azzurra" arruinó un largo ataque de los visitantes, que de haber cruzado la línea de marca local hubiera dado el triunfo al XV del Cardo

Italia ya ganó en el Olímpico (31-29) el último choque en el que los escoceses viajaron a Roma en 2024 y en las dos últimas temporadas del Seis Naciones evitó la "cuchara de madera" que se lleva el que pierde todos sus partidos y que normalmente desde que ingresó en 2000 en esta competición se llevaba ella. En 2024 y 2025 fue Gales "la premiada". Este sábado fue la tercera vez en las que los transalpinos se han impuesto a Escocia en los últimos 16 encuentros.

Con un clima más propio de Edimburgo o Glasgow que de la "Ciudad Eterna", la selección de Gonzalo Quesada, no se guardó nada de salida y pronto cruzó la línea de marca caledonia por medio de Lynagh y Menoncello. Dos ensayos enjugados en parte por el de Dempsey, propiciado por una momentánea superioridad de la delantera escocesa. (12-7, en el minuto 24).

Paolo Garbisi falló un drop poco después del minuto 30, pero enmendó su fallo al pasar entre palos el primer golpe de castigo para los suyos. Minutos más tarde, lo intentó de nuevo con el mismo resultado negativo para los locales, que se fueron al descanso con un 15-7.

Russell acortó distancias con un golpe en la reanudación, Ashman estuvo a punto de ver la amarilla por un placaje alto y la pierna de Garbisi distanció de nuevo a los suyos: 18-10, en el 50, mediante otro golpe de castigo.

La tarjeta amarilla que no vio el 2 visitante, sí que la contempló su compañero Turner, en el 54, por cargar de lado contra el hombro de un rival. El 16 escocés arruinó de esta forma un ataque de los suyos ya en la 22 rival cuando parecía que el sentido del encuentro podía cambiar.

De hecho, Horne aprovechó la salida de un saque lateral para sumar el segundo ensayo de los británicos, que Russell no pasó entre palos, para entrar solo tres abajo (18-15) en el último tramo del partido.

Las decisiones de los Garbisi, Paolo y Alessandro, los errores caledonios y la delantera local evitaron que el seleccionado de Gregor Townsend entrará en campo italiano ya al borde del tiempo reglamentario. Sin embargo, la selección del Cardo tendría una última oportunidad, ya pasado el minuto 80, para ganar.

Una gran defensa "azzurra" dejó en nada a Escocia, que empieza, a diferencia de Italia, ,muy condicionada su participación en el Seis Naciones de 2026.

Ficha técnica:

18. Italia: Danilo Marin, Nicotera, Ferrari, Niccolò Cannone, Zambonin, Lamaro, Zuliani, Lorenzo Cannone; Fusco, Paolo Garbisi; Ioane, Menoncello, Brex, Lynagh y Leonardo Marin. También jugaron Alessandro Garbisi, Hasa, Di Bartolomeo, Favretto, Spagnolo, Pani y Ruzza.

15. Escocia: Schoeman, Ashman, Zander Fagerson, Cummings, Grant Gilchrist, Matt Fagerson, Darge, Jack Dempsey; White, Finn Russell; Dobie, Tuipolotu, Huw Jones, Steyn y Jordan. También jugaron McBeth, Turner, Graham, Brown, Millar-Mills, Horne, Williamson.

Marcador: 5-0, min.7. ensayo de Lynagh. 12-0, min.14: ensayo de Menoncello, que pasa Garbisi. 12-7, min.24: ensayo de Dempsey, que pasa Russell. 15-7, min.34: golpe de Garbisi. 15-10, min.46: golpe de Russell. 18-10, min. 48: golpe de Garbisi. 18-15, min.67: ensayo de Horne

Árbitro: Ben O´Keeffe, de Nueva Zelanda. Expulsó 10 minutos a Turner, de Escocia, en el minuto 54.

Incidencias: Primera jornada del Seis Naciones, partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma. EFE