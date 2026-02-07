Espana agencias

18-15. Italia muestra de nuevo su progresión con una gran victoria ante Escocia en Roma

Guardar

Fernando Castán

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección italiana de rugby, que dirige el argentino Gonzalo Quesada, mostró de nuevo su progresión al derrotar a Escocia en un emocionante partido que se decidió en los últimos minutos, cuando la defensa de la "azzurra" arruinó un largo ataque de los visitantes, que de haber cruzado la línea de marca local hubiera dado el triunfo al XV del Cardo

Italia ya ganó en el Olímpico (31-29) el último choque en el que los escoceses viajaron a Roma en 2024 y en las dos últimas temporadas del Seis Naciones evitó la "cuchara de madera" que se lleva el que pierde todos sus partidos y que normalmente desde que ingresó en 2000 en esta competición se llevaba ella. En 2024 y 2025 fue Gales "la premiada". Este sábado fue la tercera vez en las que los transalpinos se han impuesto a Escocia en los últimos 16 encuentros.

Con un clima más propio de Edimburgo o Glasgow que de la "Ciudad Eterna", la selección de Gonzalo Quesada, no se guardó nada de salida y pronto cruzó la línea de marca caledonia por medio de Lynagh y Menoncello. Dos ensayos enjugados en parte por el de Dempsey, propiciado por una momentánea superioridad de la delantera escocesa. (12-7, en el minuto 24).

Paolo Garbisi falló un drop poco después del minuto 30, pero enmendó su fallo al pasar entre palos el primer golpe de castigo para los suyos. Minutos más tarde, lo intentó de nuevo con el mismo resultado negativo para los locales, que se fueron al descanso con un 15-7.

Russell acortó distancias con un golpe en la reanudación, Ashman estuvo a punto de ver la amarilla por un placaje alto y la pierna de Garbisi distanció de nuevo a los suyos: 18-10, en el 50, mediante otro golpe de castigo.

La tarjeta amarilla que no vio el 2 visitante, sí que la contempló su compañero Turner, en el 54, por cargar de lado contra el hombro de un rival. El 16 escocés arruinó de esta forma un ataque de los suyos ya en la 22 rival cuando parecía que el sentido del encuentro podía cambiar.

De hecho, Horne aprovechó la salida de un saque lateral para sumar el segundo ensayo de los británicos, que Russell no pasó entre palos, para entrar solo tres abajo (18-15) en el último tramo del partido.

Las decisiones de los Garbisi, Paolo y Alessandro, los errores caledonios y la delantera local evitaron que el seleccionado de Gregor Townsend entrará en campo italiano ya al borde del tiempo reglamentario. Sin embargo, la selección del Cardo tendría una última oportunidad, ya pasado el minuto 80, para ganar.

Una gran defensa "azzurra" dejó en nada a Escocia, que empieza, a diferencia de Italia, ,muy condicionada su participación en el Seis Naciones de 2026.

Ficha técnica:

18. Italia: Danilo Marin, Nicotera, Ferrari, Niccolò Cannone, Zambonin, Lamaro, Zuliani, Lorenzo Cannone; Fusco, Paolo Garbisi; Ioane, Menoncello, Brex, Lynagh y Leonardo Marin. También jugaron Alessandro Garbisi, Hasa, Di Bartolomeo, Favretto, Spagnolo, Pani y Ruzza.

15. Escocia: Schoeman, Ashman, Zander Fagerson, Cummings, Grant Gilchrist, Matt Fagerson, Darge, Jack Dempsey; White, Finn Russell; Dobie, Tuipolotu, Huw Jones, Steyn y Jordan. También jugaron McBeth, Turner, Graham, Brown, Millar-Mills, Horne, Williamson.

Marcador: 5-0, min.7. ensayo de Lynagh. 12-0, min.14: ensayo de Menoncello, que pasa Garbisi. 12-7, min.24: ensayo de Dempsey, que pasa Russell. 15-7, min.34: golpe de Garbisi. 15-10, min.46: golpe de Russell. 18-10, min. 48: golpe de Garbisi. 18-15, min.67: ensayo de Horne

Árbitro: Ben O´Keeffe, de Nueva Zelanda. Expulsó 10 minutos a Turner, de Escocia, en el minuto 54.

Incidencias: Primera jornada del Seis Naciones, partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Diez heridos en el accidente de Adamuz permanecen ingresados en hospitales andaluces

Infobae

Varios miles de personas se manifiestan en Barcelona por un servicio de Rodalies digno

Infobae

Montan operativo de emergencia en un núcleo de Casares (Málaga) que podría quedar aislado

Infobae

Unas 5.000 personas se manifiestan en Milán contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Infobae

El Rayo devolverá el importe de las entradas del partido frente al Real Oviedo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

ECONOMÍA

La rotación de personal, el

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros