Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Palencia, 6 feb (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal supuestamente dedicada a la explotación laboral de migrantes en obradores de pan de la provincia de Palencia, una operación que ha permitido la liberación de doce víctimas y la detención de cinco personas, cuatro en Palencia y una en Alicante.

Según ha informado la Policía Nacional, los trabajadores eran sometidos a jornadas de entre 10 y 17 horas diarias, sin descansos ni vacaciones, y desarrollaban su labor en condiciones extremas de calor e insalubridad, con temperaturas superiores a los 40 grados y graves deficiencias higiénico-sanitarias en los centros de trabajo, con presencia de insectos y roedores.

Además, el empresario les prohibía abrir puertas y ventanas, lo que agravaba aún más las condiciones ambientales, llegando incluso a tener que desnudarse para poder soportar el calor extremo.

La investigación, iniciada en junio del pasado año en colaboración con la Inspección de Trabajo, detectó irregularidades en varios obradores ubicados en las localidades palentinas de Aguilar de Campoo y Ampudia.

Según las investigaciones, el entramado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras, a las que exigía pagos de entre 15.000 y 20.000 euros para gestionar autorizaciones de residencia y trabajo.

Una vez en España, las víctimas eran objeto de amenazas y presiones constantes, advirtiéndoles de la posible revocación de sus permisos y la deportación si no aceptaban las condiciones impuestas.

Además, eran vigiladas de forma permanente mediante sistemas de videograbación y aleccionadas para mentir en caso de inspecciones laborales o para no abrir a la Policía.

Parte de los trabajadores residía en viviendas vinculadas a los propios obradores o controladas por el empresario, mientras que algunos propietarios de los inmuebles eran también coaccionados por la organización para asumir gastos de suministro.

La operación policial ha concluido con un dispositivo que ha permitido la liberación de 12 víctimas y la detención de cinco personas en las provincias de Palencia y Alicante, entre las que se encuentran los dos principales responsables de la red criminal.

Durante la actuación se han llevado a cabo cinco registros, tres en domicilios y dos en obradores de panadería y repostería, que quedaron clausurados por orden judicial.

Además, los agentes han intervenido 3.000 euros en efectivo y abundante documentación relevante para la investigación por lo que no se descartan nuevas detenciones. EFE

